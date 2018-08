Die Düsseldorfer wollen ihren Düsenflughafen erzwingen

R. Z., Essen

Im November des letzten Jahres fiel in Nordrhein-Westfalen die Kabinettsentscheidung im langjährigen Flughafenstreit: Wahn wurde in aller Form zum Düsenverkehrsflughafen von Nordrhein-Westfalen bestimmt. Aber wie ist es heute? Die Düsenflugzeuge landen in Lohausen.

Dabei war doch die Kabinettsentscheidung klipp und klar: Wahn wird als „Rhein-Ruhr-Flughafen“ für den interkontinentalen Verkehr mit Düsenflugzeugen ausgebaut und erhält eine neue 3 800-Meter-Piste. Lohausen wird im Mittelstrecken-, Charter- und Privatflugverkehr ein wichtiger Hafen bleiben, ein Ausbau für den Fernverkehr mit schweren Düsenflugzeugen aber ist wegen der Enge des Raumes und der „Stadtrandlage“ des Flughafens nicht vertretbar.

Heute aber startet und landet in Lohausen die Caravelle, und in dem ab Oktober 1959 gültigen Flugplan der PAA landet auch die Boeing 707.’ In Wahn dagegen ist zwar die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt etabliert, aber mit dem Bau der Düsenstartbahn noch nicht begonnen worden. Was geht hier vor?

Bald nach der Kabinettsentscheidung wurde klar, daß die Manager in Düsseldorf nicht gewillt waren, klein beizugeben. Ihre Argumente: Humanitäre Erwägungen – nun gut; aber was gilt, sind reelle Zahlen. Mag Köln eine alte Metropole sein, Düsseldorf ist die „Tochter Europas“. Nirgends offenbart sich das Wirtschaftswunder so wie hier. Also stabilisiere man hier den Düsenverkehr, ehe Wahn soweit ist. Für die NATO ist Wahn immer noch interessant genug.

Und in Wahn? Bei einer Planung großen Ausmaßes bleiben Schwierigkeiten selten aus. Mit den in der Wahner Heide stationierten Belgiern einigte man sich nur langsam. Die Entwässerung gestaltete sich schwierig. Im Finanzierungsplan blieb der Posten „Folgelasten“ offen. Monat um Monat vergingen ...