In der vorigen Woche führte das Hamburger „Junge Theater“ zum erstenmal die dramatische Reportage „Der Gefangene“ von Bridget Boland auf. Viele Leser kennen sie ja durch den Film mit Alec Guinness: dramatisierte Gehirnwäsche mit ungefähren Parallelen zum Schicksal des Kardinals Mindszenty.

In der Pause hörte ich eine premierenmäßig verkleidete Frau zu ihrem Begleiter bemerken: „Für ein Zeitstück nicht übel...“ Und in den Besprechungen am nächsten Tag stand es wieder da: Nun ja, eben ein Zeitstück.

Ein Zeitstück? Manche Kritiker fordern es – alles andere sei Eskapismus. Die meisten Leute aber sprechen das Wort eher abfällig aus, etwa in dem Ton: Das Stück gehört ins Souterrain der Literatur, wo es sich dann übrigens ganz gut ausnehmen mag. Ganz gut, aber nur ein Zeitstück ... das klingt wie: ich bitte um Nachsicht für ein mißratenes Kind. Bitte seid nett zu ihm. Es kann nichts dafür.

Was aber ist das denn – ein Zeitstück? Kann man es vom Stoff her begreifen? Ich höre die Definition: Das Zeitstück entnimmt seinen Stoff der Tagesgeschichte, ist darum nur von beschränktem und zeitweiligem Interesse und verdient nicht, ernst genommen zu werden. Etwa weil die Tagesgeschichte keinen ernsten Stoff enthält? Gehört denn ein Stück, das etwas mit seiner Zeit zu tun hat, von vornherein auf den Kehrichthaufen? Ich kenne einen Professor, den seinen Schülern auseinandersetzte: wo die Dichtung Rang und Wert habe, drücke sie nicht den Zeitgeist, sondern den Geist der Zeit aus... Oder war es umgekehrt? Jedenfalls gesteht auch eine so mißtrauische Definition der Literatur noch Zeitnähe zu.

Ist ein Zeitstück dann – höre ich weiter sagen – eben ein Stück „unbewältigter“ Zeit? Beliebt ist ja das halbverständige Wortspiel, der Dichter solle seinen Stoff „verdichten“. Aber aus dem Grad der „Bewältigung“ oder „Verdichtung“ läßt sich keinesfalls eine literarische Gattung ableiten; die Frage nach ihm führt direkt und in jedem Fall in die Kontroverse um die Qualität des jeweiligen Stückes.

Vom Stoff her also ist das Wort nicht zu fassen. Da die Frage „Woher?“ versagt hat – vielleicht bringt die Frage „Wohin?“ mehr Erfolg? Das Zeitstück, höre ich sagen, sucht die Rückwirkung in die Zeit, hat „Tendenz“, gerät leicht demagogisch. Das aber führt nur in die rücksichtslose Definition: Kunst ist, was keine Tendenz hat; vornehmer gesagt: das zweckfreie Spiel des Geistes. Natürlich muß sie nicht in jedem Fall eine haben, aber man braucht nicht unbedingt Brecht zu zitieren, um zuzugeben, daß sie sehr wohl Tendenzen haben kann.

So daß sich niemals, weder vom Sujet noch von der Funktion her, klar definieren läßt: dies ist ein Zeitstück. Sehr gut ist ein Stück denkbar, welches den Stoff der Gegenwart – Gehirnwäsche, Vernichtungslager, Atomspionage aufgreift, welches auch eine Tendenz hat, und welches man doch nicht abschätzig Zeitstück nennen würde. Das Wort ist nichts als eine vage Benennung für etwas nicht ganz Geglücktes, ein mildes Schimpfwort. Wer sich drastischer auszudrücken beliebt, sagt ein „Miststück“. Aber es muß ja immer die „Zeit“ herhalten. Schade, denn sie hat in sich auch das Zeug zu ganz anderen Stücken. Eduard