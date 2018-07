Die strukturellen Schwierigkeiten der westdeutschen Waggonbauindustrie haben die Vereinigte Westdeutschen Waggonfabriken AG, Köln, fusionsreif gemacht. Die Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln-Deutz, die bereits 1953 die 76-v.-H.-Majorität von Westwaggon erworben hatte und seitdem ihren Anteil ständig erweitert hat, wird in Anwendung des Umwandlungsgesetzes die bisherige Tochter vollständig aufnehmen. Die schon seit Jahren zu große Kapazität im Waggonbau, deren forcierter Ausbau nach dem Kriege mit der zunehmenden Konkurrenz der Straße gegenüber dem Schienentransport nicht mehr in Einklang steht, hatte bei diesem Unternehmen dazu geführt, daß die ursprüngliche Waggonbaukapazität nur noch zu etwa einem Drittel genutzt werden konnte. Die Verwaltung von Westwaggon und mit ihr die Muttergesellschaft, Klöckner-Humboldt-Deutz – die Gewinne und Verluste werden seit Jahren im Wege der Organschaft von ihr übernommen – standen damit vor der Alternative, entweder zusätzlich in ganz neue Produktionsbereiche auszuweichen, um die vorhandene Kapazität zu beschäftigen oder aber die unausgenutzten Anlagen der Tochter weitgehend in das Fertigungsprogramm der Muttergesellschaft zu integrieren und damit die Auftragslücken bei Westwaggon zu schließen. In beiden Verwaltungen wurde die zweite Möglichkeit für richtig befunden und dementsprechend gehandelt. Die jetzt beschlossene Fusion stellt nur noch den letzten Schritt dar, der auch die verwaltungsmäßige Vereinfachung für ein gemeinsam gesteuertes Produktionsprogramm bringen soll.

Die restlichen freien Aktionäre, die bei Westwaggon noch verblieben sind – von 11 Mill. DM noch etwa 400 000 DM – erhalten ein; Abfindungsangebot. Klöckner-Humboldt-Deutz habe Wert auf ein „faires, vertretbares und anständiges“ Angebot gelegt, erklärte das Vorstandsmitglied Dr. Jakopp vor der Presse. Eine Barabfindung von 175 v. H. darf in der Tat als günstig angesehen werden. Das Wirtschaftsprüfer-Gutachten, für das der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfer Dr. Peter van Aubel verantwortlich zeichnet, lautete auf 143 v. H. Es war indessen der Wunsch der Verwaltung, den Abfindungskurs so zu fixieren, daß er – in Anlegung an das seinerzeitige Umtauschverhältnis – ebenfalls wiederum die Relation 3 : 1 zum Ausdruck bringt. Inzwischen hat die Entwicklung an der Börse dieses Verhältnis sogar noch zugunsten der Westwaggonaktionäre verschoben; das Papier ist sogar unter den Abfindungskurs gefallen Ein Umtauschangebot hielt die KHD-Verwaltung für nicht opportun, weil der „Betrag zu gering sei“, um Gegenstand einer Kapitalerhöhung bei Klöckner zu sein. nmn.

Bei der Vereinigte Großalmerode! Tonwerke, Großalmerode bei Kassel, stieg der Umsatz 1958 nur noch um 1 (5) v. H. auf 11,84 (11,73) Mill. DM, der Exportanteil (insbesondere nach Indien) erhöhte sich auf 25,8 (25) v. H. Die Nachfrage nach feuerfesten Erzeugnissen war wegen der Lage in der Eisen- und Stahlindustrie mäßig. Für 1958 wird eine auf 12 (in den beiden vorangegangenen Jahren je 10) v. H. erhöhte Dividende verteilt.