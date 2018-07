Inhalt Seite 1 — Alptraum: die Großunternehmer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es mag eine reine Zufälligkeit gewesen sein, daß der Entwurf für das neue ("gestraffte") Grundsatzprogramm der SPD in der gleichen Woche veröffentlicht wurde, in der sich die im DGB vereinigten Gewerkschaften auf ihrem Stuttgarter Kongreß intensiv mit der Frage ihres Programms zu beschäftigen hatten.

Aber gleichgültig, ob hier der Zufall gewaltet hat, oder geschickte Regie am Werke war: das zeitliche Zusammentreffen gibt jedenfalls allen Anlaß sowohl zu einem Vergleich beider Programme, wie auch zu der Feststellung, daß sich kaum Verschiedenheiten zeigen, was die wirtschafts- und sozialpolitischen Grundsatzfragen angeht. Auch im Detail weisen beide eine weitgehende Übereinstimmung auf. Mit einiger Überspitzung ließe sich sagen, daß insbesondere jenes von Ludwig Rosenberg erstattete Grundsatzreferat ("Wirtschaftspolitik als Aufgabe") geradezu, als Kommentar zu den wirtschaftspolitischen Leitsätzen des Programmentwurfes der SPD gelten könnte...

Die Ausgangsbasis für die Kritik am gegenwärtigen ökonomischen und sozialen Status ist, hier wie da, "die wirtschaftliche Konzentration" – also jene Erscheinung, die von den "freien" Gewerkschaften und der "alten" Sozialdemokratie nachdem früheren Sprachgebrauch als "Akkumulation des Kapitals" bezeichnet worden wäre. Das ist der eigentliche cauchemar, gegen den man sich zur Wehr setzen möchte. Aber da es sich bei "der" Konzentration um einen vielschichtigen Vorgang handelt, der eine Fülle recht verschiedener Aspekte bietet, läßt sich der "Kampf" dagegen eben nicht mit der gleichen Überzeugungskraft führen wie der gegen offensichtliche soziale Mißstände, die aus der früh-kapitalistischen Epoche bis in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg hinein – wenn auch nur als "Restbestände" – immer noch vorhanden waren. Die ältere Sozialistengeneration hatte es in ihrer Kritik an der "kapitalistischen Ordnung" leichter, als sie mit einigem Recht auf "die Fehler im System" hinweisen konnte: auf die Kapitalzerstörung in periodisch auftretenden konjunkturellen Krisen etwa, auf die Vernichtung zahlreicher Existenzen bei den schmerzhaften Anpassungsvorgängen struktureller Art. War denn nicht ein Wirtschaftssystem "in sich" fragwürdig, mit dessen Funktionieren wesensgemäß der Begriff der Fehlinvestitionen und deren Aufhebung durch "Bereinigungsvorgänge" in Form von Krisen verbunden war?

Davon ist nun also nicht mehr die Rede, und insofern fehlt der heutigen Kritik – an der "Marktwirtschaft" im allgemeinen, an der Wirtschaftskonzentration im speziellen – jenes reformerische Pathos, das so lange vorhanden war, als noch unzählige Menschen (unter ihnen vor allem die in einem Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnis stehenden) von ökonomischen Krisen und ihren Folgeerscheinungen unmittelbar in ihrer Existenz gefährdet waren. Der "Kampf gegen die Konzentrationstendenz" wird ja auch dadurch erschwert, daß die Autoren des Grundsatzprogramms nicht schlechthin gegen jedes Wachstum und gegen jede Form der Verflechtung von Betrieben, Unternehmen und Vermögen vorgehen können, sondern hierbei zwischen berechtigten, zulässigen und unerwünschten Ballungsvorgängen zu unterscheiden haben.

Die Maßstäbe, die bei dieser Differenzierung angewandt werden, gewinnt nun freilich das neue SPD-Programm nicht – was durchaus möglich wäre! – aus der Sache selbst, sondern holt sie einmal aus dem politischen Bereich, indem es die "Machtstellung der Großunternehmen" als die eigentliche Gefahr bezeichnet (und überbewertet); zum anderen bezieht sie diese Maßstäbe aus sehr allgemeinen, nur aus bestimmter weltanschaulicher Sicht so präzisierenden Begriffen, als da sind: "gerecht", "freiheitlich" und (noch verschwommener "gesund" oder auch "fortschrittlich".

So lesen wir etwa in der vielbeachteten Absage des Programms an die alte These von der Notwendigkeit einer Sozialisierung ganzer Wirtschaftszweige – der "Schlüsselindustrien", des Bank- und des Versicherungswesens –, daß künftig die Überführung in Gemeineigentum nur dort als "zweckmäßig und notwendig" angesehen werde, wo "mit anderen Mitteln eine gesunde Ordnung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse nicht gewährleistet werden kann". Das wäre also die Verstaatlichung – andere Formen der Überführung in Gemeineigentum sind ja praktisch kaum gegeben – als ultima ratio, wenn mit anderen Mitteln die Konzentration nicht einzudämmen ist.

Aber es wird dabei eben nicht deutlich, welches Ordnungsbild eigentlich maßgeblich ist, und welche Folgeerscheinungen von Konzentrationsvorgängen als ungesund (oder unerträglich) gewertet werden. Auch aus dem Katalog der "anderen Mittel", mit deren Hilfe die Konzentration gezügelt und notfalls aufgehalten werden soll, läßt sich ein solcher letzter Maßstab nicht herleiten.