Von Martin Beheim-Schwarzbach

Die Lüfte weiten lau, die Sonne scheint, der Sommer war schön und ist es noch immer, fast kommt man auf den Einfall, die Menschen (vorübergehend) nett und ihr Treiben liebenswürdig zu finden, dahin ist es mit dir gekommen. Du schlenderst durch die Straßen, und von fern ertönt Musik. Es ist diesmal kein Lautsprecher, sondern eine Drehorgel, und du denkst ei und nanu, wie lange hast du keine Drehorgel mehr gehört, es muß wohl in deiner Kindheit gewesen sein, und gesehen hast du sie nur noch auf Zeichnungen von Zille. Wir befinden uns in der großen vernünftigen Hansestadt Hamburg, und die gibt seit einigem kein Milljöh für Drehorgeln mehr her. Du schlenderst herbei und meditierst, und mittlerweile wird auch die Drehorgel schon kenntlich an der Traube von Kindern, die daran und darum hängen. Du kommst näher und siehst den Drehorgelmann, es ist nicht einmal ein Alter, aber irgendwie invalide wird er wohl sein, sonst hätte er nicht die Genehmigung, und er hat einen Strohhut auf, und eine Dame, will sagen durchaus keine Zigeunerin oder Lumpenliesel, geht an die Türen und sammelt. Es wird auch ganz nett gegeben, denn auch andere Leute scheinen heute gesonnen, nett zu sein und die Dinge nett zu finden, so ein Tag ist es heute.

Nun kommst du noch näher. Der Drehorganist hat unter einem Laternenpfahl Posto gefaßt, und es wird offenbar, wovon ein gut Teil seiner Attraktion ausgeht. Ein Äffchen klettert auf dem Pfahl herum, es hängt an einer dünnen Schnur mit der Drehorgel zusammen und hat ein besticktes Jäckchen an. Also abermals etwas Nettes, obgleich mich sonst Affen kaltlassen, sie sind so menschenähnlich. Viel weniger menschenähnlich, nämlich göttergleich, wenn man die Ursprungsbilder als gottähnlich setzen darf, sind die gaffenden Kinder, auf sie richtet sich dein Blick und verschmäht das Äffchen durchaus. Sie sind noch viel hingerissener und unverstellter als vorm Fernsehschirm, und man kann so hübsch die reisenden reizend finden und von den weniger attraktiven absehen, derweil sie allesamt in einem Zustand sind, in dem sie nicht brüllen, plärren und kreischen. Du kannst diejenigen aussortieren, in die du dich verliebst.

Der Mann hat, wie schon gesagt, gewißlich seilen Schein, seine Genehmigung mit Stempel, seinen Steuerbescheid, Wie denn sonst wäre es möglich, daß er hier orgelte. Nun basieren diese ganzen Meditationen auf der Seltenheit seiner Erscheinung. Was ist mit der Hansestadt Hamburg geschehen, daß, während sie auf der Börse Kurse ausrechnen, hier ein solcher Drehorgelmann spielt und ein Äffchen auf offener Straße herumturnen läßt. Wieviel mag das Äffchen an Extragebühr Kosten, nebst Stempelgebühr? Ich frage das, weil es mich interessieren würde (da ich doch in einer Kaufmannsstadt wohne), wieviel, sagen wir, sechstausend Äffchen mit anhängendem Drehorgelmann an Gebühren einbringen würden? Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern, rund heraus gesagt, ich finde es schade, daß es hier nicht viel mehr Drehorgeln mit Äffchen gibt, sagen wir, um einen Anfang zu machen, sechstausend.

Seht, wie trocken und sauber, wie langweilig und nüchtern geht es in unserer Hansestadt zu, und selbst minder vernünftige Städte sind nicht besser dran. jüngst ist erst mit den Wohnwagen aufgeräumt worden, und wenn irgendwas ein bißchen aus der Regel ist, heißt es gleich, es sei ein öffentlicher Mißstand. Sechstausend Drehorgeln, mit oder ohne Äffchen, oder sagen wir die Hälfte davon mit, wären die ein öffentlicher Mißstand?

Seht, ich bin früher auch gegen Musik in den Straßen wie aus den offenen Fenstern gewesen, aber das war, als es noch keine Krads und LKWs gab. Seitdem diese sinnigen Maschinen den Ton angeben, kommt es auf irgendwelche Musik nicht mehr an. Die Stille ist ja doch abgeschafft, so radikal wie die Beulenpest, als welche sie von den meisten betrachtet wird, oder die Theresientaler oder die Hellebarden. Man kann also von diesem Argument getrost absehen; hingegen machen Drehorgelmänner, meine ich, das Leben in den Straßen bunter. Man sollte nicht nur soundso vielen Lizenzen mit Stempel geben, sondern man sollte diesen ehrenwerten Beruf überhaupt freigeben und jedem, der Lust dazu hat, erlauben, ihn ohne behördliche Belästigung auszuüben.

Bringt mehr bunte Farben in die Stadt und laßt Leute, die bauen wollen und können, sofern sie ein Grundstück haben, ungeschoren bauen, statt die paar Glücklichen, die das Glück gehabt haben, sich in ein polizeilich nicht zugelassenes Dachgeschoß einzukuscheln, auf die Straße zu setzen. Gebt Sankt Pauli die Chance, wieder das zu werden, was es früher war, mitsamt den Chancen seiner Messerhelden, Trunkenbolde und sonstigen asozialen Elemente, denn es hat ja keiner nötig, sich unter sie zu begeben, und wer’s tut, tut’s auf eigene Gefahr.