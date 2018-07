Inhalt Seite 1 — Das Gericht und der treulose Vater Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK, Nürnberg

Zuweilen wird die gütige Gabe der Gerichte, die Strafaussetzung zur Bewährung, mit einem Denkzettel versehen, der den Verurteilten künftig vor Übermut bewahren soll. Diese Einrichtung, die dafür sorgen will, daß der Verurteilte sich nicht, weil freigelassen, auch freigesprochen fühlt, heißt bei Gericht die Auflage.

Auflage kann alles mögliche sein. In letzter Zeit haben sich Richter da manches Neue einfallen lassen: Ein junger Mann zum Beispiel, der am Tode eines anderen bei einem Verkehrsunfall schuldig war, muß dessen Grab jede Woche besuchen. Und einem Jungen, der eine Mitschülerin grob mißhandelt hatte, wurde auferlegt, ihre Schulmappe ein Jahr lang zu tragen. Eine höhere Instanz fand dann, daß das der Würde eines werdenden Mannes denn doch zu nahe träte.

Als ganz besonders einfallsreiche Erfindung unter diesen Auflagen muß gelten, was Richter des Landgerichts Nürnberg als Denkzettel einem Manne zu verpassen wünschten, der seinen Unterhaltspflichten gegenüber Ehefrau und Kindern nicht nachgekommen war: Er sollte – das war die Auflage – zu seiner Familie zurückkehren, von der er seit vierzehn Jahren getrennt lebt und die er seitdem nicht mehr gesehen hat.

Den Mann hatte offenbar die große Zäsur des Kriegs- und Reichsendes bewogen, sein Familienleben zu beenden. Er hatte es aber auch lästig gefunden, Frau und Kindern Geld zum Leben zu geben, wozu er rechtlich verpflichtet ist. Das Gericht hatte ihn wegen dieser Pflichtverletzung zu Gefängnis verurteilt, die Strafe aber zur Bewährungausgesetzt unter der Auflage, daß der Angeklagte nun künftig „nach besten Kräften zum Unterhalt seiner Ehefrau und seiner Kinder beisteuere“. Das Gericht erlegte ihm auf, was er sowieso rechtens zu tun hatte, und es war eigentlich keine so richtige Obendraufauflage. ihn ins Gefängnis zu stecken, wäre ja sinnlos gewesen, weil er dort wohl kaum den Unterhalt für seine Familie hätte verdienen können.

Aber höhere Instanzen haben höhere Ideale, und darum verwarf das Landgericht nicht nur die Berufung des Angeklagten, sondern fügte dem Urteil noch etwas hinzu, was nach Ansicht der Landrichter dem Manne erst, den wirklichen moralischen Auftrieb zu geben vermochte: Das Landgericht erlegte ihm auf, binnen drei Monaten zu seiner Familie zurückzukehren. Der Angeklagte „nahm die Anordnung widerspruchslos hin“. Vermutlich fürchtete er, nachdem er schon vom Regen in die Traufe gekommen war, bei neuerlichem Widerspruch in Wasserfälle zu geraten.

Das aber stellte er sich falsch vor. Und der Mann hatte das Glück, daß nun die Staatsanwaltschaft gegen die hinzugefügte Auflage Beschwerde einlegte und damit durchkam. Er braucht nicht zurückzukehren, entschied das Oberlandesgericht Nürnberg. Dessen Generalstaatsanwalt „räumt zwar ein, daß die beanstandete Auflage keinen direkten Zwang zur Herstellung des ehelichen Lebens darstellt. Es steht dem Angeklagten ja frei, wenn er sie nicht erfüllen will, die Strafe zu verbüßen.“ Aber sie beeinflußt nach der Meinung des Generalstaatsanwalts durch die Androhung der Strafvollstreckung „die Willensfreiheit des Verurteilten in unstatthafter Weise“.