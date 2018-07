Der Umsatz der N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven/Niederlande, ist im 1. Halbjahr 1959 gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um 14. v. H. auf 1 768 (1 548) Mill. hfl gestiegen. Der Reingewinn für das 1. Halbjahr 1959 (nach Abzug der Steuern) errechnet sich mit 127 (91) Mill. hfl, das sind bezogen auf den Umsatz 7,2 (5,9) v. H. bezogen auf das Kapital 12,6 (10,7) v. H. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1958 unv. 14 v. H. Dividende auf die Stammaktien und 7,6 v. H. auf die Vorzugsaktien gezahlt. Philips-Aktien werden seit Mai 1958 an den deutschen Börsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg und München notiert. Der Einführungskurs war 286, am 14. September 1959 notierte die Aktie mit 641 1/2 v. H.

Die zur Allianz-Gruppe gehörende Frankfurter Versicherungs-AG, Frankfurt/Main, konnte 1958 ihr Geschäft wiederum ausweiten. Im Rahmen der Betriebsgemeinschaft mit der Allianz Versicherungs-AG betrug die gesamte Prämieneinnahme 206,5 (i. V. 187) Mill. DM. Davon ging die Hälfte für Rechnung der „Frankfurter“, deren Bruttoprämie mit 103,24 Mill. DM das Ergebnis des Vorjahres um 10,5 % übertraf. Am Zuwachs waren fast alle Zweige beteiligt, insbesondere die Maschinen-, Unfall- und Kraftfahrversicherung. Die Zahl der laufenden Versicherungen betrug am Jahresende 3,06 (1. V. 2,84) Millionen. Die im ganzen günstige Ertragslage machte weitere Zuführungen an die freien Rücklagen in Höhe von 0,59 (0,37) Mill. DM möglich. Auf das volleingezahlte Grundkapital wurden aus 475 264 DM Reingewinn 10 (9) v. H. Dividende gezahlt.

Die Transatlantische Versicherungs-AG, Hamburg/Berlin, verteilt für 1958 eine Dividende von 10 v. H. sowie einen Bonus von 1 v. H. Das Beitragsaufkommen beträgt im Geschäftsjahr 28,05 Mill. DM. Ingesamt bezeichnet die Gesellschaft den Geschäftsverlauf als befriedigend. Der Ausweitung des Geschäfts in der Transport-Versicherung waren nach den Erklärungen des Vorstands auch im Geschäftsjahr 1958 durch den noch immer anhaltenden Prämiendruck Grenzen gesetzt. Naturgemäß haben sich auch die Ergebnisse des Transport-Versicherungsgeschäfts darum gegenüber dem Vorjahre verschlechtert, können aber angesichts der Verschlechterung der Lage des Marktes als nicht ungünstig angesehen werden. Auch die Einführung des Discounts in der See-Kasko-Versicherung bei Vorauszahlung der Prämie, die wegen der Angleichung an die Gepflogenheiten am englischen Markt notwendig war, bedeuten eine weitere Belastung. Das zurückgegangene Ergebnis in der Transport-Versicherung konnte jedoch zum größten Teil durch einen besseren Verlauf der Kraftverkehrs-Versicherung ausgeglichen werden.