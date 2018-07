Vor einiger Zeit las ich von einer sehr merkwürdigen Kapitalanlage. Es wurden Zertifikate für jungen Whisky angeboten, die nach einigen Jahren, wenn der junge Whisky im Preis gestiegen ist, mit Gewinn abgestoßen werden können. Ist das ein Witz oder gibt es tatsächlich Stellen, die sich mit derartigen Finanztransaktionen beschäftigen bzw. sie vermitteln?

K. B., Hannover

Antwort: Whisky als Kapitalanlage ist kein Witz, aber es ist eine recht risikovolle Spekulation, die darauf beruht, daß jung gekaufter schottischer Whisky – entsprechend lang gelagert – an Wert gewinnt und sich nach einigen Jahren mit Gewinn günstig wieder abstoßen läßt. Mit der Vermittlung befaßt sich neuerdings die Anglo-Swiss & Scottish Investments in Zürich‚ die nun auch ihre Werbung auf die Bundesrepublik ausgedehnt hat. Sie erwirbt dabei auf Rechnung ihres Kunden einen größeren Posten von jungem Whisky, lagert diesen in der Brennerei, in einem Lagerhaus oder in einem Zollfreilager unter staatlicher Kontrolle ein und verkauft ihn wieder auf Anweisung des Kunden nach zwei- oder drei- oder mehrjähriger Lagerzeit, bzw. tauscht den dann reif und damit hochwertiger gewordenen Whisky in einer entsprechend größeren Menge junger und billigerer Ware um.

Die Idee der „Junger Whisky-Zertifikate“, bzw. des sogenannten Whisky-Investments, bei dem Ware mindestens im Werte von 10 000 DM erworben werden muß, stützt sich auf die kontinuierlich steigende Weltnachfrage nach schottischem Whisky. Vor allem die Mangelware an reifem Whisky, unter dem man solchen im Alter von 7 bis 20 Jahren versteht, hat sich auf den Weltmärkten verschärft. Der größte Teil der heute in Schottland lagernden mehr als 200 Mill. Gallonen Whisky kann von den sogenannten großen „Fünf“ der schottischen Whiskyindustrie längst nicht mehr mit der Qualitätsaufschrift „Not less than seven years old“, wie dies früher üblich war, versehen werden, weil er zu jung ist.

Der Umtausch von drei- bzw. vierjährigem oder älterem Grain oder Malt, je nachdem, ob der Investor Malz oder Kornwhisky erworben hat, in neue Ware erfolgt nach den jeweils gültigen Preisen. Der Investierende hat auch die Möglichkeit, nur einen Teil seiner Ware in frischen Whisky umzutauschen und den Rest zu verkaufen oder ihn weiter lagern zu lassen. Der Kauf von „Junger Whisky-Zertifikaten“ kann indessen auch zur gleichen Zeit mit einem Verkauf auf Termin verbunden werden, wobei ein Ertrag von 10 bis 12 v. H. pro Jahr garantiert wird. An Gebühren entstehen, soweit es sich übersehen läßt, für die Zahlungsabwicklung der Bank und für die Übertragungsgebühr in Schottland zwischen 3/6 sh bis 6/6 sh sowie die Lagerungsgebühr und Versicherungsprämie, die beide zusammen ungefähr 2 1/2 v. H. pro Jahr ausmachen,

In der Praxis geht ein Abstoßen der Ware etwa so vor sich, daß – ist der Zeitpunkt gekommen – die Ware zu verkaufen oder in junge umzutauschen, der Kunde eine Offene erhält. Grundsätzlich kann jederzeit gekauft, verkauft; oder umgetauscht werden. Ihrer Natur nach ist die Kapitalanlage in Whisky jedoch offensichtlich als mittelfristig gedacht, die denn auch nach Auffassung ihrer geistigen Väter mindestens drei Jahre unverändert gelassen werden sollte.