R. N., London, im September

Londons City hat auf die von der Regierung bekanntgegebene Anberaumung naher Unterhauswahlen mit hörbarem Aufatmen reagiert. Nichts macht der Stimmung an Wertschriften-, Devisen- und Warenmärkten mehr zu schaffen als eine lange Periode akuter Ungewißheit. Wenn man Labour noch immer manche Chance zugestehen muß, so ist nun mindestens die Frist des Wartens klar begrenzt worden.

Das Pfund konnte sich in New York und auch gegenüber der Mehrzahl der kontinentalen Valuten eindeutig befestigen. Staatsanleihen werden vermehrt gefragt, weil nun auf vier Wochen – bis zum Wahltag – kaum noch mit einer Diskonterhöhung gerechnet wird. Die Industrieaktien konnten sogar zwei Drittel der in den vorausgegangenen acht Tagen erlittenen gewichtigen Verluste wettmachen – doch war es eigentlich von vornherein klar, daß sich diese instinktiven Reaktionen schnell erschöpfen würden. Bald setzten denn auch an allen Märkten betont gegenläufige Entwicklungen ein.

Nach wie vor bleibt die Tendenz des Geschäfts zwar grundsätzlich fest. Der Druck geht vorerst mehr von den New Yorker Zins- und Börsentrends als von heimischen Zweifeln aus. (Nach unten tendieren jedenfalls in erster Linie die Favoriten des amerikonischen Investors.)

Mit Eröffnung der Wahlkampagne macht sich nun aber auch in der City eine gewisse Nervosität bemerkbar. Freilich deutet im Augenblick vieles darauf hin, daß Labour kaum die Chancen eines Come-back hat. Erfahrungsgemäß können die kommenden vier Wochen aber noch Verlagerungen im allgemeinen Meinungsklima bringen. Den Ausschlag haben seit Kriegsende immer nur wenige hunderttausend Stimmen gegeben. Und wenn es durchaus zutreffen mag, daß im Falle eines neuen Mandates für Macmillan nicht nur die Stahlaktien, sondern auch viel andere führende Industrietitel weitaus mehr wert sein dürften als sie heute kosten – weil die Unternehmensvorstände sich dann in der Gewißheit weiterer fünf Jahre relativer Wirtschaftsfreiheit; zu kühneren Investitionen entschließen dürften und die konjunkturellen Aussichten besser als seit langer Zeit sind –, so ist doch auch zu bedenken, daß ein Wahlsieg der Konservativen von der August-Hausse bereits weitgehend diskontiert worden ist und dem ersten „Siegesrausch“ also ein Rückschlag folgen könnte.

Unter allen diesen Umständen halten es viele Investoren für geraten, ihr Engagement nicht weiter aufzustocken. Je näher der Tag der Parlamentsauflösung rückt, desto mehr dürften manche Anleger sogar versucht sein, ihre liquide Position zu verbessern. Wenn sich natürlich auch nicht voraussagen läßt, in welchem Maße solche Verkäufe auf den allgemeinen Kursverlauf einwirken, so dürfte die Börse bis zum 8. Oktober doch nervös fluktuieren. Wall-Street-Einflüsse werden mehr und mehr in den Hintergrund treten. Zugleich ist die These, daß selbst ein Labour-Sieg den Aktienkursen voranhelfen müßte, weil dann die Budgetausgaben wieder ins Extravagante anwachsen würden, einstweilen reine Theorie.

Billiger geworden ist nach anfänglicher Befestigung auch das Pfund. Der Abfluß internationaler Gelder aus London wird sich jetzt beschleunigen, weil das transatlantische Zinsgefälle die Anlage in New York zunehmend nahelegt. Doch ist kaum zu erwarten, daß die Sterlinggebiets-Reserven an Gold und konvertiblen Währungen dabei besonders strapaziert werden. In der City rechnet man damit, daß im Fall eines Wahlsieges der Konservativen der britische Diskontsatz dem amerikanischen noch im Oktober folgen wird. Andererseits ist von der Labour Party nachdrücklich versichert worden, daß man nicht vorhabe, die Währungspolitik auf Gegenkurs zu legen. Wenn man auch im Ausland kaum geneigt sein dürfte, in die Fähigkeiten eines sozialistischen Regimes, die Währung stabil zu halten, besonders starkes Vertrauen zu setzen, so wird man sich deshalb doch nicht gleich zu Baissespekulationen hinreißen lassen. Die Behörden sehen den kommenden Wochen also auch an den äußeren Sterlingfronten mit Gleichmut entgegen.