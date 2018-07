In einer Straßenbahn hätte ermir begegnen müssen, ich hätte gekleidet sein müssen wie eine mittelmäßig bezahlte Bürohilfe oderwie eine arme Studentin, salopp aus Mangel, der sich als Gleichgültigkeit gegen das Äußere stilisiert, was nützt mir bei Erich mein heimlicher Respekt vor solcher Haltung?

Ich bin kindisch. Ich weiß, daß er gern Auto fährt und trotzdem am liebsten sähe, wenn ich mein Cabriolet verkaufte. Ich weiß das alles genau und auch, daß er dann an das erzielte Geld dächte und daran, was er, wäre es seines, tun und lassen könnte, und daß er lachen oder blaß werden würde, wenn ich versuchte, es ihm anzubieten, und daß das alles keine Lösung wäre.

Ich möchte ihn nicht verlieren und fürchte, daß es so kommen wird, ich bin völlig machtlos und außerdem müde dieser heimlichen Schwierigkeiten, es ist wie ein Seiltanzen für mich, ich gebe mir alle Mühe und komme nicht über die Strecke, wir gehen oder sitzen oder liegen irgendwo und ich vergesse für eine Weile diese Dinge und bin unbefangen und sehe plötzlich sein Lächeln erstarren und sein Gesicht zuckt oder verkrampft sich und er sagt „es ist nichts, gar nichts, laß doch“ – und ich versuche heiter auszusehn und habe Angst.

Ich bin wohl doch nicht ganz bei Tröste. Ich pfeife auf den ganzen Unsinn und streiche ihn aus meinem Gedächtnis, ich meine den Unsinn, nicht Erich natürlich, das muß ja durchaus nicht sein. Ich lasse mich einfach nicht mehr in diese Hirngespinste hineinzerren, das ist alles. Ich werde so tun, als ob es die nicht gäbe, und er muß erkennen, daß sie nichts weiter als dumme Kleinlichkeiten sind. Ich kann darüber lachen und sie bürgerlich nennen, ich bin sicher, daß ihm das einen Ruck geben wird: in seinen Vorstellungen heißt bürgerlich spießbürgerlich, und ich werde mir seine Geringschätzung dieses Begriffs zunutze machen.

Ich will überhaupt nicht immer und immer vorsichtig und bewußt und mit angehaltenem Atem das sein, was man taktvoll nennt. Es kommt mir zu vermottet vor, und das mit Recht, es ist Plüsch und Nippes, und ich begreife gar nicht, daß er so kleinlich sein kann. Ich muß ihn darüber hinwegspielen, einfach mit mir selbst, es soll ihm Hören und Sehen vergehn einfach durch mich, und für all den Unsinn darf keine Zeit mehr sein.

Ich werde ihn beim Wort nehmen, wenn er wieder mal in sich gekehrt und eigenbrötlerisch daran herumbeißt, daß wir leider nicht ewig zweiundzwanzig und sechsundzwanzig bleiben und daß alles vergeht, auch wir, ich werde schärfer als bisher aus dieser nicht ganz neuen Tatsache die Konsequenzen ziehen. Ich will, was ich haben will, ohne Beigeschmack haben.

Ich möchte ihm gern manche Freude machen – wenn das nur ginge oder nicht so schwierig wäre. Schwierig ist manchmal gar kein Ausdruck. Er sah, daß ich einen Blick ins Schaufenster schräg gegenüber der Hauptpost warf, und blieb stehen, eben hatten wir noch gelacht, jetzt wurde sein Blick geringschätzig.