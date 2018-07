Daß der kanadische Dollar in der letzten Zeit fast um fünf Prozent höher im Kurs gelegen hat als sein amerikanischer Namensvetter, ist nicht zuletzt auf die Anziehungskraft zurückzuführen, die die wesentlich verbesserten Rendite-Möglichkeiten des kanadischen Kapitalmarktes auf westeuropäische Investoren ausüben. Über sechsprozentige Renditen oder sechs Prozent-Kupons bei erstrangigen Werten hat Kanada zuvor nicht bieten müssen, um Kapital zu bekommen. Heute dagegen fällt es nicht schwer, in sichere Positionen von so einträglicher Art einzutreten.

Zum Beispiel gibt es kaum eine größere Zeitung in Kanada, in der nicht schon wiederholt von Emissionsbanken (Investment Dealers) in Anzeigen darauf aufmerksam gemacht worden ist, daß kurzfristige Government of Canada Bands zur Zeit zu den günstigsten Anlagewerten gehören. Das gilt besonders für die beiden dreiprozentigen Serien, die am 1. Mai bzw. 1. Dezember 1961 fällig werden. Hinsichtlich ihrer fristgerechten Einlösung und der pünktlichen Zinszahlung bestehen keinerlei Zweifel, was nicht bei allen festverzinslichen Werten in Kanada der Fall ist. Ihr Kurs liegt so weit unter pari, nämlich 95 und 94 v. H., daß sich für beide Serien eine Rendite von über 6 v. H. ergibt, und die Fälligkeitstermine liegen so nahe, daß selbst derjenige, der bis dahin nicht durchhalten will oder kann, kaum einen Verlustverkauf zu befürchten braucht. Wenn man dann noch berücksichtigt, daß vom Ertrag nur die 3 v. H. Zinsen von der kanadischen Steuer erfaßt werden, nicht aber der Kapitalgewinn, dann werden diese „langweiligen“ Staatspapiere tatsächlich recht attraktiv.

Den Weg zum sechsprozentigen Kupon und darüber hinaus hatten bisher in erster Linie Gesellschaften mit spekulativem Einschlag, wie Stanleigh Uranium Mining oder Can-Met Exploration, sowie Kreditgesellschaften für Abzahlungsfinanzierung zurückgelegt. Kürzlich ist ihnen die zweitgrößte Telephongesellschaft Kanadas, die British Columbia Telephone Company, mit einer Emission von 15 Mill. Dollar sechsprozentiger First Mortgage Bonds gefolgt. Sie wurde zu pari angeboten und in wenigen Tagen von der öffentlichkeit aufgenommen. Ihre Laufzeit endet am 15. September 1984. Bis dahin können natürlich Markt und Zinsniveau manche Veränderung durchmachen, aber vorläufig stellen 6 v. H. auf ein so hochwertiges Papier einen Spitzenzins dar, der nicht sobald, wenn überhaupt, an Wert verlieren dürfte. P. D. C.