Seit Wochen lief der Familienvater bedrückt herum. Vorsichtig pirschte sich die Mutter in einem günstigen Augenblick an ihn heran und fragte nach dem Grund so sonderbaren Verhaltens.

„Wenn du mich schon fragst, sollst du auch erfahren, daß ich wünsche, daß du jetzt mitverdienst“, antwortete er.

Dann gab er sein Geheimnis und seine Wünsche preis. Er wolle einen höheren Lebensstandard erreichen, um sich ebenso wie seine Bekannten ein Fernsehgerät und dann einen Wagen kaufen zu können. Dazu werde sein Verdienst niemals ausreichen, so fleißig er auch arbeite. Die Kinder seien schon halbwüchsig und könnten sich im Haus selber versorgen; der Haushalt brauche nicht so sehr zu glänzen, viel wichtiger sei Geld. Und dieses notwendige Geld sei eben nur dadurch zu beschaffen, daß auch die Mutter zur Arbeit gehe und das Familieneinkommen erhöhe. Nach dem neuen Recht müsse die Frau .sowieso den Unterhalt für die Familie mitverdienen – schon weil jetzt alles halb und halb gehe. Die Gleichberechtigung habe der Frau auch gleiche Pflichten gebracht. Das habe ihm kürzlich ein Bekannter erzählt, der von Juristerei etwas verstehe.

„Nun gut“, erwiderte die an Nachgeben gewöhnte Frau, „fragen wir doch den Rechtsanwalt. Wenn der das auch sagt, dann muß ich mich eben – so ungern ich Kinder und Haushalt wegen des Geldes vernachlässige – fügen.“

Beide gingen zum Anwalt, der ihnen allerdings etwas ganz anderes erzählte. Nach seiner Darstellung müssen beide Ehegatten zusammen für den Familienunterhalt sorgen. Das geschieht in der normalen Form dadurch, daß der Mann durch Berufsarbeit das Geld verdient, während die Frau den Familienunterhalt durch Haushaltsführung leistet.

So steht es im neuen Familiengesetz. Danach ist die Hausfrauenarbeit der Erwerbstätigkeit des Mannes völlig gleichwertig, so daß das vom Mann verdiente Geld als von der Hausfrau mitverdient gilt.

„Dann machen wir eben Gütertrennung“, warf der enttäuschte Mann ein. Woraufhin ihm der Anwalt erklären mußte, daß beide Ehegatten ja ohnehin „in Gütertrennung“ leben, weil das augenblicklich der gesetzliche Güterstand ist. Im übrigen gilt das Gesagte für alle Güterstände und kann auch nicht durch Manneswillen geändert werden.