R. N., London, im September

Die in der Bundesrepublik von gewerkschaftlicher Seite geforderte Verstaatlichung des Kohlebergbaus wäre kein geeignetes Mittel, diesem Wirtschaftszweig aus der im Jahre 1958 offenbar gewordenen Absatzkrise heraus zu neuer Prosperität zu verhelfen. Auch in England, wo die Zechenwirtschaft vor gut einem Jahrzehnt vom damaligen Labour-Regime in Gemeineigentum übergeführt worden war, ist die Kohle auf dem Rückzug.

Öl macht der Kohle mit zunehmendem Elan Märkte streitig, in denen sie noch vor kurzem unangefochten dominierte. In der Atomkraft droht ihr ein weiterer mächtiger Wettbewerber zu entstehen, und wenn sie auch noch auf absehbare Zeit hinaus die weitaus wichtigste Energiequelle der britischen Wirtschaft bleiben dürfte, so wird sie ihre Bedeutung als Brennstoff doch mehr und mehr einbüßen. Das Rad der geschichtlichen Entwicklung läßt sich nicht zurückdrehen, und so hat sich nun also auch hierzulande dem Bergbau endlich die Erkenntnis aufgezwungen, daß er nicht länger zu den aufwärtsstrebenden Wirtschaftszweigen zählt und seine Produktionsstrategie grundlegend revidieren muß.

Die englische Regierung hat sich bisher nicht dazu drängen lassen, über eine Besteuerung oder die Bewirtschaftung des Ölverbrauchs die Wettbewerbskraft der verarbeitenden Industrien zu beeinträchtigen. Und natürlich lassen sich auch die sozialen Probleme nicht dadurch lösen, daß man fortfährt, überzählige Tonnagen zu fördern. Der britische Bergbau ist ohnehin mit einem kumulativen Defizit von nicht weniger als 32,5 Mill. £ beladen. Allein eine Reduzierung auf „handlichere“ Ausmaße könnte ihn finanziell gesunden lassen und damit wieder zum Eckpfeiler der gesamten Volkswirtschaft machen.

Nachdem der Absatz des britischen Kohlenbergbaus in den Jahren 1956 bis 1958 um 20 Millionen t und seither, trotz Einstellung aller Importe, um weitere 10 Mill. t auf jährlich weriger als 200 Mill. t geschrumpft ist, hat sich seine zentrale Verwaltung, der Coal Board, schon vor längerer Zeit entschlossen, das in der langfristigen Investitionsplanung für 1965 mit 240 Millionen t angesetzte Förderziel auf 200 bis 215 Mill. t zu kürzen. Davon soll der heimische Verbrauch etwa 195 bis 205 Mill. t aufnehmen und die Ausfuhr 5 bis 10 Mill. t absorbieren. Im vergangenen Jahr wurden 215,8 Mill. t gefördert. Bei einstweilen noch immer unverändert rückläufiger Verbrauchsentwicklung und stetem Vordringen des Ölverbrauchs beziffern sich die Halden z. Zt. auf bereits 31 Mill. t, gegen 12,5 Mill. t vor zvölf Monaten, zuzüglich weiterer 15 Mill. t, die bei Händlern und industriellen Großabnehmern – z. B. Kraftwerken, Eisenbahn usw. – lagern.

Zur Finanzierung dieser im Umfang geradezu phantastischen Haldenbestände – bei einer vier Meter hohen Aufschüttung würden sie eine Fläche von schätzungsweise mehr als 600 ha bedecken – hatte der Board bereits im letzten Herbst zusätzliche Staatskredite anfordern müssen. Erstmals hat er sich auch vor zwei Monaten zu einer Verkaufspolitik durchgerungen, die von einem kommerziellen Unternehmen in gleicher Situation, d. h. unter dem Druck des drohenden Bankrotts, schon längst praktiziert worden wäre. Der Coal Board hat sich zu selektiven Preisherabsetzungen dort entschlossen, wo der Ölwettbewerb am meisten zu schaffen macht – nämlich gegenüber den gas- und stromerzeugenden Betrieben.

Solche im englischen Kohlenbergbau geradezu revolutionären Preis-Praktiken sind von den zur Zeit auf Arbeitszeitverkürzung und eine dritte bezahlte Urlaubswoche zusteuernden Bergarbeitern scharf kritisiert worden – vor allem mit dem Hinweis darauf, daß die verstaatlichten Industrien dem Kohlebergbau eigentlich doch schon aus reinen Solidaritätsgründen zur Hilfe eilen müßten. Aber natürlich würde die Gas- und Stromwirtschaft ihre Verpflichtung der Allgemeinheit gegenüber mißachten, wenn sie nicht länger darauf bedacht sein wollte, so billig wie möglich zu produzieren. Darüber hinaus sind ja auch die englischen Bergarbeiter nicht ganz schuldlos daran, daß die Kohle an Wettbewerbskraft verloren hat. Sie haben seit Kriegsende mit ihrem wirtschaftlichen und politischen Gewicht eine stete und flotte Kohleverteuerung zumindest insofern gefördert, als sie der Mechanisierung steifen Widerstand entgegensetzten und sich zudem überaus streikfreudig zeigten.