Inhalt Seite 1 — Wer repräsentiert die deutsche Kultur? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Münchner Amerikahaus leitete Bruno E. Werner eine Podiumsdiskussion unter namhaften Vertretern der Kulturrepräsentation wie der Kulturkritik mit einem kurzen Referat über „Kultur im Diplomatengepäck“ ein, das im wesentlichen seine vorjährigen Ausführungen vor der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wiederholte. Seine erneute Forderung einer Organisation nicht nach dem Muster, aber im Sinne des British Council (als Sitz wurde, da Berlin zur Zeit dafür nicht in Betracht komme, München vorgeschlagen), löste bei den Diskussionsteilnehmern eine aufschlußreiche Erörterung der Frage aus, was eigentlich im Ausland als repräsentative deutsche Kunst gezeigt werden solle.

Daß Deutschland das Land Schillers, Goethes, Mozarts, Beethovens und Richard Wagners sei, wisse man nachgerade in aller Welt. Aber „draußen“ wolle man heute erfahren, was das gegenwärtige schöpferische Deutschland anzubieten habe.

Dieser These gegenüber, ergaben sich bemerkenswerte Einwände: Eine Grenzziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit sei untunlich, es komme auf den Geist und die Qualität jenseits jeglicher Zeitbestimmung an (Clemens Graf Podewils von der Bayerischen Akademie); mit zeitgenössischem deutschem Theaterschaffen sei kein Staat zu machen, es gebe kaum „Oasen in der Wüste der deutschen Gegenwartsdramatik“ (Staatsintendant Dr. Henrichs – peng!!!).

Einen grotesken Schwanz bekam diese Erörterung durch den „zufälligen Zaungast“ Herbert Günther, der als Beispiel völlig überflüssiger Bemühungen von einem deutschen Gastspiel mit der deutschen Fassung eines Stückes von Sartre in Paris zu berichten wußte, das gleichzeitig im Original auf dem Spielplan eines Pariser Theaters stand...

Ein gewichtiges Argument wurde in die Debatte geworfen: Alle ausländischen Ensembles, die bei uns gastieren, zumal die französischen, zeigten selbstverständlich ihre Klassiker vor, und sie in erster und letzter Instanz. Warum sollten wir es nicht ebenso halten?

Ja: „da liegt’s“! Bei den „anderen“, vornehmlich bei den Franzosen, gibt es keine so krasse Zäsur zwischen ihrer künstlerischen Vergangenheit und ihrer künstlerischen Gegenwart wie bei uns. Die „Moderne“ ist dort kein Manifest gegen die Tradition, sondern deren zeitlich letzte Station; ihre Darbietung schließt sich ohne Schockwirkung an die Darbietung der „Vergangenheit“ an, die gar nicht vergangen, sondern allgegenwärtig ist; gegenwärtig auch in der zeitgenössischen Produktion, deren Auswüchse dort nicht halb so feierlich genommen werden wie hierzulande.

Bei uns ist das anders. Anders geworden durch den sinnlosen Gewalteingriff des Dritten Reiches. Anders veranlagt aber auch durch die deutsche, allzu deutsche Neigung zum militanten Dogmatismus in jederlei Gestalt.