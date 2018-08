Was hat ein Kritiker zu tun? Nichts weiter, als die vermeintlichen Kunstprodukte auf ihre Echtheit und innere Widerstandskraft zu prüfen. Martin Kessel

Moskaus neuestes Theater

An der Moskwa soll ein Riesenhotel errichtet werden mit 4500 Betten. Ins Hotel soll ein Theater mit 3500 Plätzen eingebaut werden, jeder Platz mit Kopfhörern. Die Gäste können, sofern sie Russisch nicht verstehen, die Darbietungen von einer Dolmetscherkabine in acht Sprachen serviert bekommen. Irgendwelche Optimisten scheinen da schon gütlich Schatten zu sehen, die von Riesen-Touristen wellen vorausgeworfen werden.

Vorsichtige Primadonna

Renata Tebaldi, die berühmte Sopranistin, lehnt es ab, zu fliegen. Bei einer ihrer Atlantiküberquerungen, im Jahre 1950, setzte ein Motor der Maschine aus. Mit fünf Stunden Verspätung traf das Flugzeug in Kalifornien ein. Seitdem meidet die Primadonna das Fliegen. Sie wird demnächst in Wiesbaden, Hamburg, München und Stuttgart gastieren – nachdem sie dort per Zug eingetroffen ist.

Krach an der „Burg“

Käthe Gold und der Wiener Burgtheater-Direktor Ernst Haeussermann haben sich, wie es heißt, „im beiderseitigen Einvernehmen“ getrennt. Käthe Gold hatte eine Rolle nach einer Woche Probenarbeit zurückgegeben. Ob das ihr gutes Recht sei oder nicht – darum geht jetzt der Streit der Theaterkritiker.