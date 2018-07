Die „vierundsechzig Felder“, so wird manchmal das Schachbrett von den Kundigen genannt, wenn sie sich ein wenig behäbig-gefällig ausdrücken wollen, und die Formel „8×8 = 64“ darf wohl auch als eine Umschreibung der bekannten Mammutformel mit den potenzierten Weizenkörnern angesehen werden, deren Summe kein Mensch im Kopf behalten kann. Das Büchlein also von

Horst Wolfram Geissler: „8×8 = 64“; Ehrenwirth Verlag, München; 64 S., 4,80 DM

ist ein Kabinettstückchen charmanter Geschichts- und Kulturgeschichtsschreibung. Ich erhielt einmal von dem passionierten Schachliebhaber Stefan Zweig im Auftrag seines Verlages den Vorschlag übermittelt, eine Kulturgeschichte des Schachspiels zu Schreibart, mit vielen möglichst alten Dokumenten und Illustrationen, Forschungsergebnissen, Belegen und Hinweisen; es sollte etwas sehr Seriöses werden, ein Wälzer und Nachschlagewerk – eine gravitätische Leistung, grundlegend und bleibend. Zuerst schlug mein Schachherz höher, dann aber matter; der Ernst, mit dem ich an dieses Spiel gehen sollte, machte mich bänglich; meine Neigung, das Kuriose und Spaßhafte dominieren zu lassen, kollidierte mit dem, was erwartet wurde; was mir vorgeschwebt hätte, war nicht das, was jenen vorschwebte – kurz, es zerschlug sich.

Was mir vorgeschwebt hatte, hier ist es. Geissler geht mit köstlicher Leichthändigkeit zu Werke, die dabei durchaus nicht oberflächlich ist. Seine Behandlung des Gegenstandes ist so elegant wie eine Kombination von Morphy oder Charousek, sein Stil ist brillante Plauderei, die dennoch viel Wissens- und Bestaunenswertes vermittelt und stets, des Charakters seines Gegenstandes eingedenk, welcher ja ein Spiel ist, das Amüsante in den Vordergrund stellt; wobei ihm der groteske Einschlag der Zeichnungen von Julius Himpel auf das lustigste ergänzt.

Die harmlose Grazie, die unserem Jahrhundert so ganz verlorengegangen scheint, hier wird offenbar, wie sehr sie auf den „64 Feldern“ noch erhalten geblieben ist, ohne daß manchmal die „Schächer“ selber (die oft große Spießer sind) es wissen. Kurz, ein Büchlein für den Liebhaber, wie ich es selber wohl gern einmal so ähnlich geschrieben hätte. Martin Beheim-Schwarzbach