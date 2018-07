Ein paar Reihen vor mir küßten sie sich in stürmischer, drängender Liebe, als das Licht im Kino ausging: Ein junger bärtiger Mann und ein zartes, keckes Mädchen. Dann erstarrte für 90 Minuten alles natürliche Leben. Nur an ein paar von den Drehbuchautoren (Gregor v. Rezzori und der Regisseur Rolf Thiele) vorgesehenen oder auch an falschen, nicht erwarteten Stellen lachte das Publikum oder knisterte mit Bonbonpapier.

Von der Leinwand wehte Todesnähe. Ein Kaleidoskop von Bildern jagte vorbei: ein nackter Arm auf einer Glasplatte, halbnackte, kranke Mädchen, rasende Autos, zerteilte Häuser, hell, dunkel. Verrückte Einstellungen. Manche dieser Bilder versuchen mit witzigen Abstraktionen die makabre, extravagante Atmosphäre in diesem „Labyrinth“ (Ringpress/Ufa) anzudeuten, einem Sanatorium für Entziehungskuren, in dem schwerreiche Süchtige und Überreizte, Morbide und Gelangweilte Heilung und Hilfe suchen: eine unabhängige, schöne amerikanische Erbin, die schwere Alkoholikerin ist (wirkungsvoll Nadja Tiller), eine überspannte Sängerin, ein überkandidelter Tänzer (Harald Kreuzberg), der outrierte Generaldirektor, der selbstverständlich dabeisein muß. Und die Nymphomanin darf natürlich heute auf der Leinwand auch nicht fehlen. Viele Bilder sind gekonnte Kameragags und haben mit dem Inhalt kaum etwas zu tun. Immerhin ein Experimentierfeld (wie „Jonas“). In zehn Nachkriegsfilmjahren kaum gewagt und vielleicht darum so ungebärdig.

In der technischen Gestaltung also ist dieser Film eindrucksvoll, im Gehalt ziemlich nichtssagend, obwohl er ums Gegenteil bemüht ist. Viele große und nur manchmal treffend formulierte Worte um Kontaktarmut, Lebensgier, Selbsterkenntnis. Satirische Ansätze verpuffen, und eine schöne, aber beileibe nicht neue Weisheit wird zuletzt allzu unvermittelt und billig angehängt, der Trost nämlich, daß die Liebe alles heilt: Die schwere Alkoholikerin und der Chefarzt des Sanatoriums stellen Hand in Hand das Schlußbild. Amedeo Nazzari tut sich schwer in dieser Rolle.

Der Trost ist trügerisch. Schon wegen der Laxheit, mit der dieses Haus geführt wird, in dem Selbstmördertypen Gelegenheit haben, sich umzubringen, ist der leitende Arzt nicht vertrauenerweckend. Aber es ist auch ganz und gar irreführend, zu behaupten, daß er sich selbst in die Bresche werfen kann, um Hysterikerinnen zu retten, die so leicht gar nicht zu retten sind. Selbst die skrupellosen Sanatoriumsärzte, die alles anwenden mögen, ihren schwerreichen, überdrehten Patienten das Geld aus der Tasche zu ziehen, würden sich normalerweise davor hüten, den Signor Amoroso zu spielen. Und der hier Gezeigte ist nicht einmal von jener Art. Er zählt zu der bekannten edlen Filmarzt-Sorte.

Die viven Filmautoren nehmen’s nicht so genau. Sie wenden vorher soviel Ironie an, daß die Auftritte einer Nonne, die wohlgesetzte Worte über Demut und Selbstaufgabe spricht (Hanna Wieder), ganz deplaciert erscheinen. Obwohl der Film „Labyrinth“ die Kirche bemüht, ist er ganz ohne Liebe, ohne Demut oder Mitleid. Ja, er ist voller Bosheit. Sie zeigt sich unverhüllt darin, daß die eurythmischen Sprünge der Kranken zu Faust-Texten, die sie deklamieren müssen, wiederholt als komische Szenen eingelegt sind und also auch die lautesten Lachsalven des Publikums hervorrufen. Der Film mit dem abnormen Milieu und unbewältigter Zauberberg-Thematik läuft seit drei Wochen im Esplanade-Theater, Hamburg.

Erika Müller