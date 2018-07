Zwei Namen zogen in der Woche vor dem Oktoberfest die Aufmerksamkeit der Münchner besonders auf sich: Bert Brecht und Karl Valentin. Vom Leben und Wirken des einen kündet eine Ausstellung „Brecht auf der Bühne“, die der Schutzverband Bildender Künstler im Alten Botanischen Garten veranstaltet. Zusammengestellt wurde sie von Professor Carl Niessen, dem Institut für Theaterwissenschaft. an der Universität Köln und dem Kölner Theatermuseum, und man könnte sie so, wie sie da ist, als Dauereinrichtung zu einem Brecht-Museum erheben.

Der Wunsch, den Reiz einer derartigen Ausstellung für lange Zeit festzuhalten, ist im zweiten Fall in Erfüllung gegangen: In einem Turm des alten Isartors wurde das Valentin-Volkssänger-Museum eröffnet, dessen Vorläufer die Valentin-Schau vom vorigen Jahre am gleichen Ort war, an dem jetzt die Brecht-Reliquien ausgebreitet sind.

Wer da meint, den Dichter Brecht und den Komiker Valentin unter einen Hut zu bringen, sei doch wohl eine Vermischung zweier inkommensurabler Größen, den sollte ein amüsantes altes Photo der Brecht-Ausstellung stutzig machen. Es stellt eine Szene aus dem Sketsch „Die Oktoberfestschaubude“ dar und zeigt neben dem Clown, der auf die große Trommel haut, Liesl Karlstadt als zylindergekrönten Ausrufer, Karl Valentin als „gocks“-geschmückten Bombardonbläser und daneben den jungen Bert Brecht, bereits mit seiner klassischen Tellermütze, klarinetteblasend.

Ein gewissermaßen symbolisches Bild. Denn ist es nicht die Sphäre des „Bänkelsangs“, in der die beiden sich begegneten? Haftet nicht der Kunst Bert Brechts, ihrer Technik und ihren Wirkungsmitteln, immer etwas Jahrmarkthaftes an, und birgt die Kleinkunst Valentins nicht ebenso viel geheimes tragisches Pathos wie Brechts Welt? theater?

Gerade der Gang durch die an Material reiche Brecht-Ausstellung bringt dem Beschauer deutlich zum Bewußtsein, wie sehr die menschlichen „Tiefen“ seines Talents sich hinter der Fassade verbergen, die bei ihm politische, tendenziöse, agitatorische Ornamentik trug: Wie bei Valentin die groteske Komik seiner Brettl-Szenen Fassade war. vor der Hintergründigkeit seines Spintisierens und vor der Verletzlichkeit seines scheuen Herzens.

Das wiederum lehrt gerade das neue Museum im Isartor: daß dieser Valentin nicht zu fassen ist mit dem Begriff des „Münchner Volkssängers“, daß er alles andere als ein Bruder Weiß Ferdl’s war, vielmehr eine Erscheinung ganz für sich, durchaus überlokaler Art. Und auch darin berühren sich die beiden ehemaligen kabarettistischen Kollaborateuren, daß sie sich an den „Mann auf der Straße“ wenden, die „Sprache des Volkes“ reden und es verschmähen, mit der hohen Literatur zu kokettieren.

Freilich, von Valentin bleiben nur ein paar Schallplatten, einige Filme und jetzt dieses wunderlich heitere Museum, eine neue Sehenswürdigkeit Münchens, während Brecht nicht so bald aufhören wird, von der Bühne herab zu ergreifen oder zu schockieren.

Walter Abendroth