Mode aus München

Er bevorzugt eine tänzerische Pose, extravagante blaue Anzüge und gezierte, müde Gesten. Seine Stimme ist blasiert, doch die Haltung mit dem leicht geneigten Kopf scheint um Wohlwollen zu bitten. Er ist in Deutschland eine rare, ja einmalige Erscheinung, denn er ist betont und ohne Hemmung dem Luxus hingegeben, ein Hyperästhet. Geck, Dandy, lauter altmodisch gewordene Worte fallen einem bei seinem Anblick ein. Von Beau Brummel bis Cecil Beaton scheinen spleenige, modebewußte Engländer hinter ihm zu stehen, und Oscar Wildes Satz: „Wir können es uns nicht leisten, ohne Luxus auszukommen“, scheint er entschlossen zu beherzigen. Wie jener ein arbiter elegantiarum – ein maßgebender Sachverständiger in Geschmacksfragen. Niemand könnte sagen, daß wir ihn nicht nötig hätten: ein Couturier aus München, Heinz Schulze-Varell.

Die Damen, die dicht um den langen Laufsteg saßen während der Vorführungen seiner Herbst- und Wintermodelle in Hamburg (und Düsseldorf), sahen ihn kaum an. Sie erblickten die schonend in leichte Seidenschuhe gekleideten Füße der Mannequins. Die Besucherinnen schwitzten unter den grellen Scheinwerfern, in die sie unversehens gerieten, bangten um ihr Make-up und suchten nach vergessenen Sonnenbrillen. Dann litten sie still und ließen die Begierden wachsen bei der Fülle der Einfälle, Auswüchse, Kapriolen und modischen Schnörkel, die hier in Wolle, Seide, Brokat, Spitze und Pelz, mit Schleifen, Agraffen, Draperien und künstlichem Glitzerwerk an ihnen vorbeidefilierten. „Eine Musterkarte der feinen Lebensart.“ Shakespeares Formulierung trifft den Mann und seine Phantasiegebilde. Aber wen kümmert hier Shakespeare?

Von Jahr zu Jahr hat diese Kollektion an Raffinement und Kostbarkeiten zugenommen. Die Entfaltung von Pracht, der Aufwand des Materials, das pompöse Auftreten scheint dem Zeitgeschmack näher zu kommen als die Eleganz der Nuance, das Unauffällige. Ein Chinchilla-Jäckchen ist diesmal dabei – „so teuer wie ein Sportflugzeug“, flüsterte meine Nachbarin am Nebentisch und ließ erkennen, daß sie das Jäckchen bevorzugen würde. Zobelbesatz, schäumend-helle Luchs-Verbrämung inmitten gedämpft sublimer Farbtöne: umbra und caput mortuum.

Während Kiku im „Chi hua hua“ herantrippelt, einem kurzen Abendkleid aus glitzerndchromgrüner Cellophanspitze, die auf blanken Satin gelegt ist, den losen Nerzmantel mit kurzen Ärmeln und spitzem Ausschnitt lässig darübergelegt, streifte Nora hinter den Kulissen „Bajazzo“ ab: ein weißes Ripstaftkleid mit raffinierten Riffeln und Rippen aus schwarzem Samt. Nie gesehene Stoffe, Hüte, die Käfermaskeraden vorspielen, Großmütterfrisuren. „Entzückend, entzückend, entzückend“, dreimal hintereinander ruft es die Dame schräg gegenüber, und rundherum raunt und seufzt es: „Welche Farben!“, „Welch Chic“, „Einen Mann, der das bezahlt, müßte man haben“. Viele haben ihn. Zögernd zwar, aber innerlich entschlossen stehen sie auf nach den Angehauchten Worten des Meisters: „Die Vorführung ist beendet“, um ihre Verabredung mit ihm zu treffen.

Teure gelbe Nelken und mandarinfarbene Rosen bleiben allein und unbeachtet im Saal zurück. „Man sollte in diesen Tagen lieber blaue Pfingstrosen züchten und Kolibri-Zungen essen, statt den Untergang der Zivilisation vorzubereiten“, soll ein englischer Kollege des Münchener Meisters genüßlich auf einer Party gewitzelt haben. Während die bildenden Künstler aufhören, sich um ästhetische Fragen und Wünsche zu kümmern und die Bilder an den Wänden immer trister und drohender werden, befriedigt die Mode allein noch die Wünsche nach Ausschmückung des Alltags und Verfeinerung. Trotz ständiger Bedrohtheit ist da und dort – überall in der Welt und auch in der Bundesrepublik – eine neue Neigung zu prunkvollem Leben entstanden.

Die Modemacher, kühle Rechner, haben es erkannt. Sie lassen sich durch Kostüme graziöser und gesättigter, friedlicherer Epochen inspirieren. Daß sie damit Glück haben bis in die obersten Spitzen zeigte der Anachronismus jüngster Washingtoner Ereignisse. Während der Gewaltige aus dem Kreml gekommen war, um harte Gespräche im Schatten drohender Vernichtung zu führen, ließ er seine Ehefrau und erste Dame seines Landes mit der First Lady des Weißen Hauses wie im letzten Akt romantischer Opern durch die repräsentativen Räume wallen: sie war entgegen allen kommunistisch-proletarischen Parolen in schwere Seide gekleidet... E. v. M.