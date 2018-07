Inhalt Seite 1 — Damaskus auf der Suche nach seinem eigenen Charakter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Viscount 814- der Lufthansa muß mehrere Runden über Beirut beschreiben, ehe sie die Einflugerlaubnis nach Syrien erhält: Der panarabischen Formel zum Trotz bewachen die einzelnen arabischen Staaten noch argwöhnisch ihre (Grenzen. Dann geht es fort von der Küste, ostwärts, hinein in das nächtliche Land.

Nach wenigen Minuten werden die Lichzer von Damaskus sichtbar; aus dieser Höhe sieht die Stadt aus wie ein großer Vogel mit ausgespannten Flügeln. Dort, wo sein Herz sein müßte, zucken große, bunte Lichtreklamen — das Messegelände.

Damaskus ist eine Oasenstadt, an die nackte, lehmfarbene und in der, Sonne blendend helle Bergkette des Antilibanon gelehnt, mit einem weiten Blick auf das syrische Ödland, das sich ostwärts hinzieht bis zum Euphrattal. Der schnule Fluß Barada durchfließt, aus den Bergen kommend, die Stadt in sieben Armen und verläuft sich in dem Gebiet um Damaskus, den Ghouta Gärtsn, die ihm ihr staubiges l Grün verdanken. Oliven, Gemüse, Früchte, Melonen und ein praller Wsin werden hier angebaut. Wer aus der lunaren, gefurchten Öde ringsumher in diese Oase einzog, hatte wohl Grund, sie für "das schönste der vier irdischen Paradiese" zu halten.

Im ersten Buch Moses schon wird Damaskus erwähnt; die Stadt rühmt sich, die älteste ununterbrochen bewohnte Siedlung der Erde zu sein. Aber das tun in diesem Teil der Welt manche Städte, deren Anfänge sich im prähistorischen Dunkel verlieren.

Beirut, die nahe Hauptstadt des Libanon, mutet fast europäisch an; Aleppo, die größte Stadt Syriens, hat trotz Industrie und Bagdadbahn ihren orientalischen Charakter weitgehend bewahrt. Das moderne Damaskus dagegen ist eine hermaphroditische Stadt, die illustriert, was es mit der sogenannten "Bastardisierung des Orients" auf sich hat. Es ist eine Stadt auf der Suche nach einem Gesicht.

Immer noch kommen Kamelkarawanen. Immer noch treiben Fellachen ihre, schwer beladenen Esel durch die Straßen, die so lehmbraun sind wie das ganze Land. Mit verzierten silbernen Gefäßen auf dem Rücken, werben Limonadeverkäufer rasselnd und schellend um Kundschaft.

Aus den Häusern tönt immer wieder die glühende Melancholie der einsaitigen Rababa. In den überdachten Sukhs hocken die Händler barfuß und unbeweglich in ihren mit Waren vollgestopften Verkaufsnischen. Dazwischen aber leuchten Neonreklamen, und neben den handgefertigten Produkten wird Groschenkram feilgeboten. Neben Burnus, Pluderhose und Fez sieht man europästische Kombinationen wie Petticoat und Schleier. Die Frauen verbergen im allgemeinen ihr Gesicht nicht mehr Über allem hallt unentwegt das Konzert der Autohupen; und Prunkstück der Teppichhändler ist die Fußmatte oder der Kamelsattel mit dem lachenden Kopf Nassers.