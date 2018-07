Inhalt Seite 1 — Der Sturz des Landtagspräsidenten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Den Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, die am Montag im Kieler Landeshaus zu ihrer mehrfach verschobenen Sitzung zusammentraten, blieb eine peinliche Situation erspart: sie brauchten ihren Landtagspräsidenten Dr. Walter Böttcher nicht mehr abzuwählen. Er hatte aus dem Bericht des gegen ihn eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschusses die einzig mögliche Konsequenz gezogen und war von seinem Amt zurückgetreten.

Es wäre besser gewesen, Böttcher hätte, dem Rat seiner Parteifreunde folgend, dies schon früher getan, zu einer Zeit, als noch nicht ganz Schleswig-Holstein von der „Affäre Böttcher“ sprach. Damals aber wies er einen solchen Gedanken weit von sich. Vielleicht war er davon überzeugt, daß der Ausschuß es zwar wagen könne, gegen ihn zu untersuchen, daß diese Untersuchungen aber zu keinem belastenden Ergebnis führen würden.

Walter Böttcher, damals noch Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages und Bürgermeister der alten Hansestadt Lübeck, hatte die Reaktion der Öffentlichkeit nicht vorausgesehen und wohl auch die Stärke seiner Position überschätzt. Als am vergangenen Mittwoch der Bericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Kiel vorgelegt wurde, da wurde ihm klar, daß er das Spiel verloren hatte. Zur Stunde ist noch ungewiß, ob sich Dr. Böttcher ganz aus dem parlamentarischen Leben zurückziehen oder ob er auf den hinteren Bänken seiner Fraktion bis zum Ende der Legislaturperiode dem Schleswig-Holsteinischen Landtag angehören wird.

Der Ausschuß, der mitunter in der Atmosphäre eines Strafprozesses verhandelte, hat in zehn öffentlichen und fünf nichtöffentlichen Sitzungen die Vorwürfe gegen den ehemaligen Landtagspräsidenten untersucht. Er vernahm dreißig Zeugen, drei davon unter Eid (darunter den Ministerpräsidenten des Landes). Er prüfte Stöße von Akten und mancherlei Aktennotizen. Und er versuchte, Licht in das Dunkel der strittigen Vorgänge zu bringen. Es ist ihm nicht immer gelungen.

Eins aber ist sicher: Der Ausschuß hat keinen „Sumpf“ aufgedeckt, aus dem einfachen Grunde, weil keiner da war. Die Vorwürfe, die der Ausschuß in seinem Abschlußbericht dem früheren Landtagspräsidenten macht, sind strafrechtlich nicht zu ahnden. Der Staatsanwalt hat – im Gegensatz zur bayrischen Spielbankenaffäre, in deren gefährliche Nähe der Fall Böttcher manchmal zu geraten schien – in Kiel nichts zu tun bekommen. Der einzige Vorwurf, der Dr. Böttcher gemacht werden kann, ist jener, daß er die Grenzen verkannt hat, die ihm durch sein Amt gezogen waren. Daran ist er als Bürgermeister von Lübeck und Präsident des Landtages gescheitert.

Die Vorgänge um seine Tochter Sabine (die zunächst sitzengeblieben und dann auf Betreiben des Vaters und Intervention des Kultusministers nachträglich in die Obersekunda versetzt worden war) hatten die Lawine seinerzeit ins Rollen gebracht. Ausgerechnet zu diesem Komplex stellte der Ausschuß nun mit lapidarer Kürze fest: Dr. Böttcher hat auf die Versetzung seiner Tochter Sabine keinen unzulässigen Einfluß ausgeübt.