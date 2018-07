Inhalt Seite 1 — Die Werkbücherei – eine Hilfe zur Selbsthilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn in einem Werk, das 15 000 Menschen beschäftigt, die Hälfte der Belegschaft von der Werkbücherei Gebrauch macht, so ist das gewiß ein Grund, hinsichtlich der Freizeitbeschäftigung optimistisch zu sein. Dies um so mehr, als in diesem Betrieb die Zahl der Leser mit Einführung-der 5-Tage-Woche im Oktober vergangenen Jahres sprunghaft um 200 zugenommen hat. Es ist also keineswegs nur so, daß man sich darum Sorge zu machen hat, wie die Arbeitnehmer mit der vermehrten Freizeit fertig werden. Viele, das beweist der Zugang von 200 Lesern – vorwiegend Arbeiter – in dem fraglichen Monat, wissen offenbar sehr gut, was sie mit dem Mehr an Freizeit anfangen möchten.

In dem zur Rede stehenden Werk beherbergen die Bücherregale 15 000 Bände. Die Auswahl ist also groß. Ebenso groß ist die Spannweite. Sie reicht von philosophischen Werken über ebenso anspruchsvolle Bände zum Problem der modernen Kunst, Musik und Literatur und ihre Geschichte, über historische Werke, Standardwerke der Psychologie, über Bücher zu Erziehungsproblemen, Reisebeschreibungen und Reiseführern bis zum anspruchsvollsten und auch anspruchslosesten Roman.

Verständlich, daß eine Werkbücherei nicht, wie eine Volksbücherei, ihre Buchauswahl ausschließlich nach anspruchsvollen Maßstäben treffen kann. Denn, so erklärt die leitende Werkbibliothekarin: „Wer zur Volksbücherei geht, hat den Weg zum guten Buch schon gefunden.“

Die Werkbücherei ist also eigentlich dazu verpflichtet, den Weg zum guten Buch zu weisen, aber ohne den moralisch erhobenen Zeigefinger, ohne „das Erzieherische“ in den Vordergrund zu stellen. Deshalb muß ihr Angebot breiter sein.

Trotz dieser Notwendigkeit ist die Werkbücherei eine im Zeichen der Arbeitszeitverkürzung und der zunehmenden Freizeit unschätzbare Möglichkeit kulturell positiver Beeinflussung. Es ist nicht nur so, daß mehr gelesen wird. Es werden auch Bücher ausgeliehen, die über die Beschäftigung des Lesens hinaus Anregungen geben, die den vermehrten Spielraum, der dem „häuslichen“ und „familiären“ Bereich durch die Arbeitszeitverkürzung gegeben ist, im besten Sinne ausfüllen. Zum Beispiel werden in dem großstädtischen Werk – ebenso wie in einem anderen Großbetrieb mit einer Werkbibliothek von 9000 Bänden – mit zunehmender Freizeit mehr Bücher ausgeliehen, die sich etwa mit Fragen moderner Architektur und zeitgemäßer Wohnungseinrichtung beschäftigen.

Man müßte vielleicht dieser Tatsache nicht so viel Bedeutung beimessen, wenn sie nicht bewiese, wie sehr auch der Großstadtmensch bemüht ist, das Beste aus seiner vermehrten Freizeit herauszuholen. Dabei ist es gewiß nicht zufällig, daß sich die Beobachtungen in den beiden Werken decken, obwohl sie in ihrer menschlichen Struktur verschieden sind.

Die Bedeutung der Werkbücherei für die Industriebevölkerung wird dadurch erhöht, daß diese Buchvermittlung im Spannungsfeld von Kultur und Wirtschaft nachweislich Menschen erreicht, die sonst nur schwer den Weg zu den öffentlichen Büchereien finden, heißt es in dem soeben herausgekommenen Buch „Geschichte und Probleme der Werkbücherei“ von Ulrich Birkholz (Wegra-Verlagsgesellschaft, Stuttgart). Daraus wird gefolgert, daß die Werkbücherei immer eine Art Pionierarbeit zu leisten haben wird.