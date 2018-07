Die Dividendenerklärungen der industriellen Aktiengesellschaften Westdeutschlands für das Geschäftsjahr 1958 bzw. 1957/58 wurden nicht allein durch die Ertragsentwicklung der Unternehmen bestimmt. Bei den Dividendenerwägungen konnte man vorab die recht erhebliche Ersparnis aus der Herabsetzung des Sondersatzes für die Körperschaftsteuer von 40 v. H. auf 15 v. H. für die ausgeschütteten Gewinne in Rechnung setzen. Auf Grund dieser Ersparnis konnte rein rechnerisch je 5 v. H. Vorjahrsdividende eine Dividendenaufstockung um 1 v. H. vorgenommen werden, ohne daß von der Gesellschaft zusätzliche Mittel aufgebracht werden mußten. Erst für die darüber hinaus gehenden Dividendenerhöhungen waren zusätzliche Mittel von den Gesellschaften bereitzustellen.

Betrachten wir die Dividendenerklärungen von 978 Gesellschaften, für die vergleichbare Angaben vorliegen, dann bleiben 128 Gesellschaften wieder dividendenlos. Über das tatsächliche Ausmaß der Dividendenlosigkeit vermag diese Zahl jedoch wenig auszusagen. Weitere 241 Gesellschaften, also fast genau ein Viertel aller Unternehmen, haben den vorjährigen Dividendensatz beibehalten, d. h. sie haben entweder die Steuerersparnis zur Stärkung der eigenen Mittel verwandt, oder aber sie konnten den alten Satz beibehalten, obwohl die Ertragsentwicklung rückläufig gewesen ist. In manchen Industriezweigen ist dies schon von recht erheblicher Bedeutung gewesen. Eine große Anzahl von Gesellschaften hat die Ersparnis jedoch weitergegeben, wobei im allgemeinen aber nur Veränderungen um volle Prozentsätze vorgenommen wurden. 113 Gesellschaften haben die Steuerersparnis voll ihren Aktionären zugute kommen lassen. Dagegen haben 185 Gesellschaften, also erheblich mehr Unternehmen, die Ersparnis nur abgerundet weitergegeben. In dieser Zahl sind vor allem Gesellschaften vertreten, die im Vorjahr 10 v. H. und mehr bezahlt haben. Abrundungen sind in den einzelnen Industriezweigen sehr unterschiedlich vorgenommen worden.

Die echten Dividendenänderungen halten sich in verhältnismäßig engen Grenzen. Die Dividendenbesserungen überwiegen zwar noch, aber andererseits haben die Dividendenverschlechterungen erheblich zugenommen. Jedenfalls beeinflussen die echten Dividendenänderungen das Gesamtbild der Dividendenpyramide kaum mehr. Zwar haben 31 Gesellschaften die Dividendenzahlung wiederaufgenommen, aber hiervon entfallen allein acht Gesellschaften auf die Zuckerindustrie mit ihren besonderen Verhältnissen sowie drei Gesellschaften auf die sonstige Ernährungsindustrie und drei Gesellschaften auf die Glas- und Porzellanindustrie, also Industriezweige, die noch eine verhältnismäßig hohe Dividendenlosigkeit aufzuweisen hatten. Außerdem sind in der chemischen Industrie und in der Metallindustrie mehrere Wiederaufnahmen festzustellen. Bemerkenswert ist, daß bei den Wiederaufnahmen auch Unternehmen mit großen Beteiligungsinteressen zu finden sind. Andererseits sind aber auch 20 Dividendeneinstellungen vorgenommen worden, woran besonders der Bergbau beteiligt ist, während die übrigen Einstellungen über viele Branchen verteilt sind. Die bayerischen Brauereien stellen ebenfalls einen Schwerpunkt der Dividendeneinstellungeh dar.

Insgesamt haben 50 Gesellschaften trotz der Steuerersparnis den Dividendensatz ermäßigt, wovon allein die Hälfte auf die Textilindustrie entfällt. Bei den übrigen Industriezweigen sind die Dividendenermäßigungen mehr durch die besonderen Verhältnisse der einzelnen Gesellschaften, insbesondere durch deren Produktionsprogramm, bestimmt. Eine gewisse Symptomatik haben noch die verhältnismäßig zahlreichen Ermäßigungen im Bergbau sowie in der Lederindustrie. Echte Dividendenerhöhungen, d.h. Erhöhungen um mindestens 1 v. H. über eine Aufrundung der Körperschaftsteuerersparnis hinaus, haben nur 31 Gesellschaften vorgenommen. Auch hier sind ganz bestimmte Schwerpunkte zu erkennen. Etwa die Chemie und der Maschinenbau, sowie vor allen Dingen Teile der Ernährungsindustrie, wobei wiederum die Zuckerindustrie besonders stark vertreten ist. G. P.