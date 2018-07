Inhalt Seite 1 — Hauptwachtmeister Sternberger klärte auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dd, Wiesbaden

Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein Staatsanwalt angesichts eines mageren Beweisergebnisses Freispruch beantragt. Seltener sind schon die Fälle, in denen er sich trotz starken Tatverdachts mit Entschiedenheit für den Angeklagten einsetzt. In Wiesbaden kam es vor, daß ein Staatsanwalt den Angeklagten einen tüchtigen und charakterfesten Menschen hieß und in einem leidenschaftlichen Schlußvortrag alles vorwegnahm, was eigentlich der Verteidiger hatte sagen wollen, so daß diesem nichts blieb als die schlichte Bitte, das Gericht möge sich der übereinstimmenden Meinung von Anklage und Verteidigung anschließen. Der Angeklagte war allerdings ein Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft. Ein Polizist tut niemals Unrecht.

In Wiesbaden handelte es sich um den 32jährigen Polizeihauptwachtmeister Kurt Sternberger, der wegen Körperverletzung im Amte angeklagt war und vor dem Wiesbadener Erweiterten Schöffengericht stand und freigesprochen wurde.

Tatort war nach der Anklageschrift die Weinstube „Zum Götz von Berlichingen“ in der Wiesbadener Wagemannstraße, Tatzeit: Aschermittwoch 1959 früh gegen acht Uhr.

Es begann damit, daß der städtische Angestellte Thiedemann die fünf Kognaks nicht bezahlen konnte, die er bestellt hatte. Er war nach zwei Runden Sekt völlig „blank“ und hätte sich daher guten Gewissens an dem traditionellen Aschermittwochs-Geldbeutelauswaschen beteiligen können. Aushilfskellnerin Schmidt behauptet, Thiedemann habe sie, als sie kassieren wollte, statt zu zahlen an der Bluse gepackt, wodurch sich eine dort befestigte Nadel geöffnet und sie gestochen habe. Daraufhin habe sie ihm „ein paar gelangt“.

Anscheinend war diese Züchtigung so ausgedehnt, daß nicht nur der Wirt schlichtend eingriff, sondern auch ein Gast namens Weber zur Polizei lief. Danach begann ein Einsatz der Staatsgewalt, dessen Auswirkungen in keinem Verhältnis zur Ursache standen. Nach den Feststellungen des Gerichts hatte der Zeuge Weber auf dem Polizeirevier nur erklärt: „Mein Freund ist grundlos geschlagen worden“ Die Beamten aber nahmen diese höchst unbestimmte Redewendung schweigend und ohne Gegenfrage hin, schrieben in ihr Tätigkeitsbuch ein: „Schlägerei in der Wagemannstraße“, erhoben sich von ihren Sitzen und eilten zum „Götz von Berlichingen“. Als Hauptwachtmeister Sternberger und sein Kollege Traxler das Lokal betraten, wußten sie immer noch nicht, wer eigentlich wen geschlagen hatte.

So folgten sie, anstatt die Beteiligten auf den üblichen Weg der Privatklage zu verweisen und Kellnerin samt Gast zum Schiedsmann zu schicken, dem ungewissen Drange, eine Straftat aufklären zu müssen. Weil aber die Gäste des Lokals die Ankunft der Polizisten mit „eisernem Schweigen“ und kaum verhohlenem Mißfallen aufnahmen, so durften die Beamten, wie das Erweiterte Schöffengericht kühn folgerte, hinter der stattgehabten „Schlägerei“ einen „weiterreichenden Sachverhalt“ vermuten und „Ausmaß und Hintergründe der strafbaren Handlung“ mit ganz besonderer Sorgfalt klaren.