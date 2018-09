r. g., Stuttgart

A us dem grellen Scheinwerferlicht der Publicity ist er nun in den milden Schein der häuslichen Stehlampe getreten. Die Bürde des Amtes ist Professor Heuss los; die Würde des Amtes – die er dem Amt in zehn Jahren selbst gegeben hat – wird ihm bleiben.

Es wird einige Zeit dauern, bis sich auch diejenigen, die den Ruhesitz des Bundespräsidenten a. D. zum „Wallfahrtsort der Nation“ deklarieren wollten, daran gewöhnt haben, daß „dem Heuss sein Häusle“ auf dem Killesberg in Stuttgart das Haus des Bürgers Heuss ist, wenn man unbedingt will: des Stuttgarter Ehrenbürgers Heuss. Der Altbundespräsident hat es seinen künftigen Mitbürgern mehrmals unmißverständlich klargemacht. „Es geht euch einen Dreck an, wie ich wohne“, sagte er Ende Juli – es war ein heißer Tag gewesen zu den Journalisten und Bildreportern, die sein Haus umlagerten.

Vorige Woche rollte dann der Sonderzug aus Bonn langsam auf Gleis 1 des Stuttgarter Hauptbahnhofs ein. Noch einmal gab es am Bahnsteig einen offiziellen Empfang. Danach, oben vor dem Haus auf dem Killesberg, einen inoffiziellen Empfang mit Heimatfestcharakter. Die versammelte Menge intonierte, wie immer im Schwäbischen, wenn Rührung sie packt, ein Volkslied: „Im schönsten Wiesengrunde ...“ Theodor Heuss aber dankte mit folgender richtungweisender Ansprache, die von der Deutschen Presse-Agentur zu Unrecht ins Hochdeutsche übersetzt worden ist: „So, des war jetzt das erschte ond des letzte Mal... Jetzt ganget no hoim zu eure Kender ond lasset mir mei Ruh! I freu mi ja; aber jetzt langt’s, alles was recht ist.“

Die braven Leute – wenn sie noch ein paar Stunden ausgeharrt hätten, kein Hund in der Stadt wäre vor ihnen sicher gewesen. Denn am Abend wurde der kommunale Polizeiapparat für den Bürger Heuss in Bewegung gesetzt. Heussens Hund war entschwunden. Man konnte es ihm nicht verdenken; vielleicht war ihm der Trubel des Tages auch auf die Nerven gegangen. Die Funkstreifenwagen fahndeten vergeblich.

Nach geraumer Zeit stellte sich das Tier von selbst wieder an der Gartentür ein. Ob es inzwischen seine Antrittsbesuche gemacht hatte?