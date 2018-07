Wenig Leichtfertigkeit in sprachlichen Dingen kennen unsere französischen Nachbarn. Professor René Le Bidois, Sprachgewaltiger für neuzeitliches Französisch, hatte kürzlich in „Le Monde“ vorgeschlagen, man solle statt des Konjunktivs des Imperfekts, der, wie es die Regel wolle, im Französischen nach dem Konditional stehe, getrost den Konjunktiv der Gegenwart setzen. Auch heute noch gilt ja zum Beispiel eine richtungweisende Anordnung des Quai d’Orsay, die der Direktor der Politischen Abteilung für die Beamten des französischen Außenministeriums schon vor dem Krieg erließ, wonach die Consecutio temporum nach einem Verb im Konditional nach wie vor einzuhalten ist, auch wenn die so entstehenden Wortkonstruktionen dem allgemeinen Verständnis entgehen.

Die Dame, die in korrektem Französisch ihrem Hausmädchen sagte „Je voudrais que vous fissiez le lit tout de suite“ (Ich wünsche, daß Sie sofort das Bett machen) – so meint Le Bidois – habe mit Recht ihre Betten selber machen müssen, da das Hausmädchen sie nicht verstehen konnte. Es gebe in der Tat zahlreiche Konjunktivformen des Imperfekts, die viele Leute noch nie gehört hätten. Man solle sie daher nicht benutzen. Dieser Vorschlag war offenbar ein Griff ins Wespennest. Einer der vielen Proteste dagegen gipfelte in der Anschuldigung, Le Bidois sei ein Verräter an der französischen Sprache.

Im Dickicht des Dschungels französischer Verbformen verlieren . manchmal auch die Mandarine der Literatur die Sicht. Mit Behagen wird daher von der französischen Öffentlichkeit jene Aufstellung gelesen, die die Schnitzer der großen Zeitgenossen aufzählt. Da werden Beispiele angeführt, aus denen hervorgeht, daß Veraldi und auch Priouret den Modus der Möglichkeit nicht der unverrückbaren Regel entsprechend anwenden. Giraudoux, Mauriac und Fayard stehen ebenfalls in diesem sprachlichen Sündenregister, weil sie den geheiligten Konjunktiv dort gebrauchen, wo er den Sprachregeln nach auf keinen Fall stehen darf. Dieser „Snobismus“, den Konjunktiv dort anzuwenden, wo er nicht hingehöre, grassiere deshalb, weil die Verfasser sich einbildeten, der Konjunktiv sei eleganter und vornehmer als der Indikativ. Der Name eines bekannten Pariser Rechtsgelehrten wird ebenso rigoros angeprangert wie der des früheren Ministerpräsidenten Reynaud, dessen geschmackvolle und gepflegte Sprache sonst berühmt ist.

Am sorglosesten verfährt Jean Cocteau das „enfant terrible“ der Académie française, der mit seinem Satz „Il était myope et croyait que tous le fussent“ (Er war kurzsichtig und glaubte, daß alle es seien) ans Schwarze Brett angenagelt wird.

Die Franzosen nehmen es auf diesem Gebiet so ernst wie der seinerzeit mächtige Kardinal Plazentius, der auf dem Konzil zu Konstanz im Jahre 1414 den redegewandten, mit Leichtigkeit deutsch, ungarisch, lateinisch, tschechisch, französisch und italienisch sprechenden römisch-deutschen Kaiser Sigismund bei seiner lateinischen Ansprache wegen der falschen Deklination eines Wortes unterbrach. Sigismund erwiderte, daß er als deutscher und römischer Kaiser über diesen grammatikalischen Unwichtigkeiten stünde. „Die lateinische Grammatik steht auch über dem Kaiser!“, donnerte Plazentius mit Stentorstimme in die Runde. Otto Tappen