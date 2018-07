Inhalt Seite 1 — Unter der Peitsche der Inflation Seite 2 Auf einer Seite lesen

H.-J.O., Rio de Janeiro im September Brasiliens Wirtschaft ist in den letzten Jahren erneut in gefährlichem Ausmaß vom Kaffee-Weltmarkt abhängig geworden. Mit einem Anteil von 55 v. H. an der Gesamtausfuhr im Jahre 1958 ist der Kaffee-Export für die Handels- und Zahlungsbilanz und die Höhe des Volkseinkommens von entscheidender Bedeutung. Im gegenwärtigen Kaffee-Wirtschaftsjahr steht auf dem Weltmarkt einem Angebot von rund 51 Millionen Sack eine Nachfrage von nur rund 37 Mill. Sack gegenüber. Das bedeutet für Brasilien eine Verlängerung der außenwirtschaftlichen Durststrecke.

Der maßgebende New Yorker Kaffeepreis ist mit 36 Cents je Pfund (lb.) auf dem tiefsten Stand seit Ende 1956 angekommen. Jede Änderung dieses Preises um nur einen Dollarcent beeinflußt das brasilianische Volkseinkommen im Umfange von etwa 19 Mill. Dollar! Die seit Oktober 1957 jährlich aufeinander folgenden Preisstützungsabkommen der lateinamerikanischen Erzeugerländer haben zwar einen Preiskampf, aber nicht den Preisrückgang und die Verschärfung des Wettbewerbs mit den afrikanischen Konkurrenten abwenden können. Im soeben abgeschlossenen neuen Abkommen für das Jahr 1959/60 hat sich Brasilien wie im Vorjahr verpflichtet, 40 v. H. seiner Erzeugung nicht auf den Markt gelangen zu lassen.

Immerhin war die brasilianische Kaffeeausfuhr in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres mengenmäßig um 51 v. H. und wertmäßig um 11,9 v.H. höher als im gleichen Vorjahrsabschnitt. Doch konnte dieser Erfolg nicht verhindern, daß das Ergebnis der Handelsbilanz bedeutend ungünstiger als im Vorjahr ausfiel und schon zu der pessimistischen Vermutung Anlaß gab, daß auch das laufende Zahlungsbilanzdefizit für das Jahr 1959 – wie das des Vorjahres – rund 300 Mill. betragen werde. Die Anleihe gleicher Höhe, die Brasilien vom Internationalen Währungsfonds als dessen Mitglied zum Zwecke des Zahlungsbilanzausgleichs erhoffte, wurde ihm nur unter der Bedingung einer weniger inflationistischen Wirtschaftspolitik in Aussicht gestellt.

Die vom Internationalen Währungsfonds kritisierte Wirtschaftspolitik läuft indessen auf vollen Touren weiter. Der Banknotenumlauf nahm seit Jahresbeginn bis zum Juni 1959 um 8,2 v. H. auf 125,3 Mrd. Cruz. zu. Die Ausleihungen des Banco do Brasil an das Schatzamt (die sich von Februar bis Dezember 1958 etwa verdreifacht haben), haben sich von Januar bis Juni schon wieder verfünffacht. Dies ist nicht weiter verwunderlich. Im laufenden Jahr hat das Haushaltsdefizit der ersten vier Monate 13,4 statt der vorausgeschätzten 9,0 Mrd. Cruz, erreicht. Die Hauptursache dafür sind die von Jahr zu Jahr gestiegenen Staatsinvestitionen, die Kaffeepreisstützung und die zahlreichen Subventionen. Die Investitionen der Privatwirtschaft haben sich dagegen in den Jahren 1951 bis 1958 nur verdoppelt.

Immerhin hat die Ausgabenfreudigkeit der Regierung Kubitschek eine Binnenkonjunktur aufrechterhalten, die den gesamten Wirtschaftsorganismus vorläufig recht und schlecht weiterlaufen läßt. Einzelne Produktionsrückgänge in Landwirtschaft und Industrie (Textilien), denen relativ bedeutende Fortschritte gegenüberstehen (Erzeugung von Erdöl 1958 = + 90 v. H., Papier und Zellulose = + 20 v. H., Kraftwagen = 100 v. H.), werden in Kauf genommen. Doch geschieht dies alles unter beschleunigter Rotation derLohn-Preis-Spirale.

Die Aufwärtsbewegung der Löhne und Preise ist zwar jahrzehntealt. Die Lebenshaltungskosten sind aber allein im laufenden Jahr wiederum und 23,1 v.H. gestiegen und damit fünfeinhalbmal so hoch wie 1948. Die Heraufsetzung der gesetzlichen Mindestlöhne, die laut Gesetz alle drei Jahre die Löhne den Lebenshaltungskosten anpassen soll, wurde das letzte Mal schon vor Ablauf dieser Frist im Januar durchgeführt und auf rund 60 v. H. bemessen – aber sofort durch neue Preisheraufsetzungen in ihrer Wirkung beeinträchtigt. Die Preissteigerungen waren nicht nur die Folge zusätzlicher neuer Lohnforderungen, sondern auch spekulativer Erwartungen der Erzeuger und des Handels.

Die Politik der Gewerkschaften strebt unabhängig von den gesetzlichen Mindestlöhnen eine fortlaufende Steigerung der Nominallöhne an. Die Reallöhne gehen infolge dererwähnten Preissteigerungen nach jeder Erhöhung der gesetzlichen Mindestlöhne wieder zurück und haben sich – statistisch – seit 1948 nur um etwa 20 v. H. verbessert. Traurig, daß sich diese bescheidene Verbesserung im Entwicklungsland Brasilien nur auf die großen Beschäftigungszentren erstreckt, während im „Interior“ nicht einmal die Mindestlöhne erreicht werden.