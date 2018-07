Der Abschluß des Württembergischen Versicherungsvereins a. G. Stuttgart über das Jubiläumsgeschäfts jahr 1958 zeigt die Fortsetzung der Entwicklung in den Vorjahren. Die Beitragseinnahmen betrugen in 1958 ca. 21,8 (19,0) Mill. DM, das ist eine Steigerung von 14,3 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Versicherungsbestand hat am Ende des Geschäftsjahres eine Versicherungssumme von 415 (360) Mill. DM, was einem Nettozugang 1958 von DM 55 Mill. entspricht. Dazu kommen noch die Unfallbeiträge in Höhe von 6,25 (5,3) Mill., die in der Versicherungssumme nicht enthalten sind. Die Versicherungssumme ist bis zum 25. Juni 1959 auf einen Betrag von über 440 Mill. gewachsen. Der Bruttoüberschuß des Geschäftsjahres 1958 betrug 4,616 Mill. DM. Vom Überschuß der Lebensversicherung wurden 97,42 v. H. der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesen. DerRest diente der Erhöhung der Allgemeinen Rücklage. Die Gewinnbeteiligung der Versicherten wurde für 1960 in den Normaltarifen mit 25 v. H. der laufenden Beiträge; und einem einmaligen Schlußgewinn von 110 pro Mille der Versicherungssumme festgesetzt.

Die Prämieneinnahmen aller Gerling-Konzerngesellschatten erreichten 1958 den Betrag von 372 Mill. DM und übertrafen das Vorjahresergebnis um fast 18 v. H. Bei der Lebensversicherungsgruppe stieg der Bestand auf 2 3/4 Mrd. DM Versicherungssumme. Die gesamten Versicherungsleistungen der Gruppe beliefen sich auf 190 (166) Mill. DM bei insgesamt befriedigendem Schadenverlauf in den Sachzweigen und günstigem Sterblichkeitsverlauf in der Lebensversicherung. Die Vermögensanlagen wuchsen auf rd. 800 Mill. DM. Der Verlauf des Gesamtgeschäftes im Jahre 1959 zeigt ein weiteres nachhaltiges Wachstum.

Die Gerling-Konzern Globale RückversicherungsAG. verzeichnete im Geschäftsjahr 1958/59 (30. 6.) einen Oberschuß von 2,29 Mill. DM. Hiervon gingen 1 Mill. DM an die freie, 0,25 Mill. DM an die gesetzliche Rücklage. Aus dem verbleibenden Gewinn, der sich durch Gewinnvortrag auf 1,32 Mill. DM erhöhte, wurde eine Dividende von 13 v. H. auf das 10 Mill. DM betragende Grundkapital (= 1,3 Mill. DM) ausgeschüttet.

Bei der als Verwaltungs- und Rückversicherungsgesellschalt der Gerling-Versicherungsgruppe arbeitenden Gerling-Konzern Versicherungs-Zentrale konnte 1958 mit 44 Mill. DM Prämieneinnahme das Vorjahresergebnis um 14 Mill. DM übertroffen werden. Das Geschäftsjahr wies 2,22 Mill. DM Überschuß aus. Hiervon gingen 0,5 Mill. DM an die Schwankungsrückstellung und 1,32 Mill. DM an die freie Rücklage. Damit belaufen sich die gesetzlichen und freien Rücklagen auf 4 Mill. DM. Aus dem verbleibenden Reingewinn, der sich mit 0,27 Mill. DM Gewinnvortrag auf 0,67 Mill. DM stellte, wurden 0,52 Mill. DM als 13 Prozent Dividende auf das voll eingezahlte Aktienkapital von 4 Mill. DM ausgeschüttet.

Die Witwen- und Waisen-Kasse in München feierte ihr 75jähriges Bestehen. Sie verwaltet gegenwärtig einen Bestand von rund 800 000 Lebensversicherungsbeträgen. Jede 20. Familie im Bundesgebiet und in Westberlin besitzt also eine Police der WWK. Das Unternehmen wurde gegründet als Unterstützungskasse des „Bayerischen Verkehrs-Beamten-Vereins,“ Zwischen den beiden Weltkriegen wurde dann der Schritt zum großen Versicherungsunternehmen getan. 1958 belief sich der Versicherungsbestand auf 1,4 Milliarden DM.

Bei der Gladbacher Feuerversicherungs-AG wurde das Kapital auf 3,204 Mill. DM erhöht. Die Beitragseinnahme belief sich auf 34,4 (34,6) Mill. DM. Auf das eingezahlte Grundkapital von 1,602 Mill. DM wird für 1958 eine Dividende von 12 v. H. gezahlt.

Die Gladbacher Lebensversicherungs-AG, die aus der Schlesischen „Sterbe-Casse zu Haynau“ hervorgegangen ist, feierte in diesem Jahr ihr 100jähriges Ursprungsjubiläum. Der Versicherungsbestand aus selbstabgeschlossenen Versicherungen war bis Ende 1958 auf 153,6 Mill. DM angewachsen. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 17,4 v. H. Die Beitragseinnahme ist auf 7,4 (6,8) Mill. DM gestiegen. Die Dividende wurde für 1958 um 6 auf 10 v. H. erhöht.