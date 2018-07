Inhalt Seite 1 — Was können uns Filme lehren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Da ist ein 635 Seiten starkes Buch erschienen, über das einiges zu sagen sich in mehrfacher Hinsicht lohnt. Schon daß es ebenso amüsant wie ergiebig ist, ebensosehr zum kritischen Gebrauch wie zum erheiterten – oder erbosten Schmökern reizt, ist bei (deutschen) Nachschlagewerken – denn um ein solches handelt es sich – wohl des Verzeichnens wert.

Das Buch (im Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf, zum Preis von 35 DM erschienen) heißt: „6000 Filme.“ Herausgeber ist die Katholische Filmkommission für Deutschland, die diesem ausgezeichneten Handbuch den bescheidenen Untertitel „Kritische Notizen aus den Kinojahren 1945–1958“ gegeben hat.

Diese kritischen Notizen sind 6000 Kurzkritiken aller Filme, die in Westdeutschland vom 1. Januar 1945 bis 1. Januar 1959 gelaufen sind – das heißt, aller Spielfilme und aller Dokumentarfilme, gleichgültig ob in- oder ausländischer Herkunft. Im Laufe der Jahre sind diese Kritiken in der Wochenzeitschrift „Filmdienst“ der Katholischen Filmkommission erschienen. Hier sind sie nun übersichtlich zusammengefaßt. Jeder Kurzkritik stehen die Freigabeentscheidungen der „Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)“ – das heißt die Jugendfreigabe ab 6, 12, 16 oder 18 Jahren –, etwaige Prädikate der staatlichen „Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW)“ und die Wertungen des Katholischen Filmdienstes voran. Überdies findet man eine Zusammenstellung der Filme, die mit verläßlichen Preisen ausgezeichnet wurden, und eine kluge Liste aller sehenswerten wie aller abgelehnten Filme: Ein einziger Blick genügt, um Bescheid zu wissen.

Man kann sich nur schwerlich eine Untersuchung denken, die geradliniger durch das unübersichtliche und verwucherte Gelände „Film“ führt, Pfade bahnt und Brücken schlägt. Hier wird der mächtigste der „geheimen Miterzieher“ – nicht nur der Jugend, sondern zweifellos auch der Erwachsenen – unbestechlich unter die Lupe genommen. Gerade die Vollständigkeit der angeführten Filme, dieser trockene Überblick, der durch die Sammlung von buchstäblich sechstausend Kritiken vermittelt wird, wirkt eindrucksvoller als jeder noch so blendende allgemeine Aufsatz.

Dieses Handbuch büßt daher auch durch den Ablauf der Zeit nichts von seiner Aktualität ein. Zwar liegen viele der älteren Filme heute in den Archiven, aber von dort kehren viele auf den Fernsehschirm zurück. Andere werden wiederaufgeführt, in Repertoire-Kinos und Matinees. Die jüngere Produktion wird noch eine ganze Weile in den Lichtspielhäusern der Bundesrepublik zu sehen sein. Zudem wird dieses Standardwerk laufend – in zweijährigem Turnus – ergänzt.

Zu den Kritiken selbst ist zu sagen, daß sie zwar bewußt nicht nur von künstlerischen, sondern auch von religiösen und sittlichen Gesichtspunkten ausgehen – aber o Wunder: Im Gegensatz zu der heute modernen und weitverbreiteten Ansicht ist die Diskrepanz zwischen beiden Wertungsmaßstäben offensichtlich gering. Ich fand keinen Film, über den sogenannte „liberale“ Kritiker von Rang im Laufe der Jahre ein nennenswert differierendes Urteil abgegeben hätten.

So ist – meiner Meinung nach – das Buch nachdrücklich zu empfehlen: nicht nur Behörden, Ministerien und – Ämtern, die mit sozialpädagogischen und pädagogischen Fragen zu tun haben, nicht nur Volksbildnern und Jugendorganisationen (ein vollständiges Schmalfilmverzeichnis mit Angabe der Bezugsmöglichkeit ist beispielsweise unschätzbar für die Jugendgruppenarbeit), sondern auch Lehrern und Eltern.