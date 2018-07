...daß vom Münchener Wies’n-Kommissariat beim Amtsgericht ein Beschluß erwirkt worden ist, nach dem alle Luftballone mit mehr als 20 Zentimeter Durchmesser oder vier Liter Gasinhalt beschlagnahmt werden. Am vergangenen Wochenende waren sechs Personen durch das Zerplatzen großer Ballone verletzt worden.

Wir finden schlecht...

...daß die Lübecker DRP den Studienrat Lothar Stielau als Kandidaten für die Kommunalwahlen aufgestellt hat. Gegen Stielau laufen Ermittlungen wegen antisemitischer Äußerungen.

...daß im bayerischen Landkreis Hassfurt praktisch kein Lehrer krank werden oder in Urlaub gehen darf. Der Mangel an Lehrkräften ist so katastrophal, daß für keine etwa ausfallenden Lehrer eine Ersatzkraft zur Verfügung steht.