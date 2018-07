Inhalt Seite 1 — Zeugnisverweigerer vor Gericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Mielke

Vettern, die, was das Alter betrifft, wieVater und Sohn wirkten, waren ein Herz und eine Seele – worauf der Richter jedoch keine Rücksicht nehmen wollte. Beide standen nämlich vor Gericht wegen eines peinlichen Autounfalls, den der Jüngere verschuldet hatte.

Der Ältere war als Zeuge geladen und sollte der reinen Wahrheit entsprechend berichten, was sein Lieblingsvetter an Alkohol getrunken und an Geschwindigkeit auf dem Tachometer gehabt hatte. Der Zeuge verweigerte die Aussage; Der Angeklagte sei mit ihm verwandt, dazu sei er noch sein Patenkind. Der Richter belehrte den Zeugen jedoch, daß Vettern nicht so nahe Verwandte seien, daß auch sie ein Zeugnisverweigerungsrecht hätten.

Das leuchtete dem Zeugen keineswegs ein. Er widersprach dem Richter energisch. Er sei kürzlich gerade vom Gericht belehrt worden, daß er gegen seine Schwägerin nicht auszusagen brauche. Diese stehe ihm aber viel ferner als sein Vetter, er könne sie überhaupt nicht leiden. Der Richter lächelte und erklärte dem Zeugen mit viel Wohlwollen und Güte, daß das Gesetz hier leider sehr genau bestimme, welche Verwandten die Aussage verweigern dürfen und welche nicht. So gebe das Gesetz wohl Onkel und Tante wie auch Neffe und Nichte ein Zeugnisverweigerungsrecht, ebenso Schwager und Schwägerin, aber ausgerechnet Vetter und Base nicht.

Der Richter zeichnete dem äußerst skeptischen Zeugen sogar einen schönen Stammbaum mit Ästen auf, an denen schließlich alle Verwandten ohne Aussagepflicht hingen. Darunter befanden sich auch Stief- und Adoptiveltern sowie Schwiegerkinder und Verlobte. „Ja, Verlobte sind ja gar nicht verwandt“, frohlockte der Zeuge, der nun erst recht nicht aussagen wollte.

Der Richter hatte volles Verständnis für das juristische Empfinden des Zeugen und bemühte sich, den Vetter in Güte zu bekehren, denn der Richter war ja nicht befugt, dem Zeugen von sich aus ein Aussageverweigerungsrecht zuzugestehen. Er hätte ihn also zur Aussage zwingen müssen. Der Richter erzählte dem Zeugen daher, daß sogar das uneheliche Kind gegen seinen Erzeuger aussagen muß, selbst wenn der uneheliche Vater rührend für sein Kind sorgt und das Kind mit allen Fasern seines Herzens am Vater hängt. Diese beiden Menschen seien zwar ganz nahe Blutsverwandte und trotzdem rechtlich nicht verwandt.

Der Richter räumte sogar ein, daß diese gesetzliche Regelung für viele Fälle nicht glücklich sei. Dennoch müsse sie von Richtern beachtet werden, weil das Gesetz nun einmal maßgebend sei und nicht einfach von Richtern oder anderem Menschen, die es für falsch halten, willkürlich übergangen werden dürfe. „Ich halte das alles für Unsinn und sage eben nicht aus“, erwiderte der Zeuge jetzt recht böse.