... daß der Bürgermeister von Völklingen die Einladung zu einer Gewerkschaftskundgebung am vergangenen Wochenende mit der Begründung absagte, er nehme an Veranstaltungen am Wochenende prinzipiell nicht teil. Der Bürgermeister ist Mitglied des Komitees „Freies Wochenende“, dem auch mehrere Minister und Bundestagsabgeordnete angehören.

... daß das Oberlandesgericht Stuttgart einen Kraftfahrer aus Duttenberg (Kreis Heilbronn) der – von drei Burschen angehalten, aus dem Wagen gezerrt und geschlagen – sich mit einer Gaspistole gewehrt hatte, von der Anklage der Notwehrüberschreitung in dritter Instanz freigesprochen hat. Das Gericht verwarf die Urteile der beiden Vorinstanzen mit der Begründung, das Notwehrrecht sei ein „scharfes Recht“ und solle das auch bleiben.