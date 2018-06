Obrigkeit? Ich suche nach, was mir der Reihe nach begegnet ist: die hektischen undurchdachten Marginalien Wilhelms des Zweiten – die Obrigkeitsrang bekamen; die mühsame, von so viel Zufälligkeiten abhängige Mehrheitsarithmetik aus der Weimarer Republik; Hitlers Teufelei; der Staat von Bonn mit manchen Belastungen, auch personeller Art; der Staat Francos, in dem ein nichtkatholischer Christ nicht einmal Lokomotivführer bei der spanischen Staatsbahn werden darf (bei einem oberschwäbischen Fürsten darf ein evangelischer Christ, 1959, nicht einmal Waldschütz werden –), der Staat des Generals, der die Folterungen in Algier – nicht verhindert und dann – ja immerhin der Staat Churchills, Attlees und Macmillans: anders denn als Notbehelfe und Notordnungen kann ich sie alle nicht verstehen.