FÜR Germanisten jeden Alters und beiderlei Geschlechts, für Liebhaber der Dichtung, die ihre emotionale Erlebnisfähigkeit durch intellektuelles Verstehen gefördert finden, besonders aber für jeden Lehrer deutscher Literatur.

„Die deutsche Lyrik“, Interpretationen, herausgegeben von Benno von Wiese; August Bagel Verlag, Düsseldorf; Band I (Vom Mittelalter bis zur Frühromantik) 448 S., Band II (Von der Spätromantik bis zur Gegenwart) 512 S., beide Bände zusammen 43,20 DM.

ES ENTHÄLT 91 Interpretationen deutscher Gedichte, von den Minnesängern bis zu Heym, Trakl, Benn und Brecht, aus den Federn von 31 teilweise hervorragenden Gelehrten und Kennern, der deutschen Dichtung, darunter Paul Böckmann, Helmut de Boot, Romano Guardini, Walter Höllerer, Wolfgang Kayser, Fritz Martini, Günther Müller, Gerhard Storz, ErichTrunz und der Herausgeber selber.

ES GEFÄLLT, weil es Lehrenden und Lernenden – wie Benno von Wieses Bücher über die deutsche Novelle und das deutsche Drama – einen reichen Vorrat von all dem an die Hand gibt, was in der Dichtung mitteilbar, lehrbar, lernbar ist, und weil es weitgehend auf jene verabscheuungswürdige Art der Interpretation verzichtet, der der Dichter nur ein Vorwand ist, die eigene Gescheitheit brillieren zu lassen. – a. f.