VI. Ein Unschuldiger, den Weimar einsperrte, Hitler festhielt und den die Amerikaner verurteilten / Ein Schicksal unserer Tage, aufgezeichnet von Ernst von Salomon

Nicht Politik, sondern Liebe war die Ursache, daß der Reichswehrleutnant A. D. den Vater Charlottes, einen der kommunistischen Führer während des ersten Weltkrieges und der Zeit der Demokratie von Weimar, warnte. Als A.D. sodann unter dem Verdacht, zur KP Verbindung zu haben, verhaftet wurde, verriet er den Politiker nicht, in dem er seinen zukünftigen Schwiegervater sah, sondern erzählte, es sei ein Schulkamerad gewesen, den er aus alter Kameradschaft gewarnt habe, sobald er dessen Namen auf einer Liste verdächtiger Personen entdeckt habe; nun wisse er den Namen nicht mehr. Das Reichsgericht verurteilte den blutjungen Leutnant wegen Hoch- und Landesverrats zu vierzehn Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust. So trat A. D. den Weg in die erste Etappe seiner Gefangenschaft an, die 27 Jahre dauern sollte ...

Zur Verbüßung seiner Strafe wurde A. D. in das Zuchthaus in S. übergeführt. Er galt natürlich als „gemeiner Verbrecher“, er wurde behandelt „wie alle anderen auch“ – mit einem kleinen Unterschied: er kam nicht nur in Einzelhaft, wie für mindestens drei Jahre jeder Eingelieferte, sondern seine Isolierung war auch derart streng, daß er nicht, wie die anderen alle, gemeinsam zum Spazierengehen in den Hof geführt wurde. Sein Fall war geheim, auch hier.

A. D. wußte sich zu schicken. Seiner ganzen Natur entsprach das Bestreben, nirgends aufzufallen, sich still einzufügen; die anderen waren alle stärker; das war die einzige Lehre, die er aus seinem Urteil zog.

Hier saß er also, ein „Krimineller“ – denn daß er dies war, ging doch wohl ausdrücklich durch die zehn Jahre „Ehrverlust“ hervor. Er hatte bei alledem so gut wie keine Aussichten, irgend jemanden für seinen Fall zu interessieren oder auch nur zu Informationen zu gelangen, die ihm seine Verurteilung zu einer so hohen Strafe wenigstens verständlich machen könnten.

Was in A. D.’s Natur lag, nämlich das Naheliegende zu tun, das eben war ihm nun verboten: Er hatte keine Möglichkeit, sich mit Charlotte oder ihrem Vater in Verbindung zu setzen. Er wußte, daß über seine Verurteilung eine kurze Notiz in den Zeitungen erschienen war, eine Art amtlicher Bekanntmachung, die nirgends kommentiert wurde. Womöglich sah Charlotte wirklich in ihm einen Hoch- und Landesverräter, ohne zu ahnen, daß sie selber es war, um derentwillen er nun vierzehn Jahre seines Lebens opfern sollte. Sei es darum: sie durfte es nie erfahren! Daß er ihr zu Liebe gehandelt hatte, spontan, ohne Überlegung, das blieb ihm der einzige moralische Wert, der sein Tun rechtfertigen konnte. Er mußte an der Version von dem „Schulkameraden“ festhalten, dessen war sich A. D. sicher.

