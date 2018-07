So steh ich also an dem Grab der Dame,

von der man sagt, daß sie sehr jung noch war,

als sie verstarb. Vom Steine starrt ihr Name

streng in Antiqua nun,schon manches Jahr.

Wie lang, daß ich nicht hier war! Unterdessen

erwuchs aus Nichts ein ganzer Kirschenbaum;

vielleicht kann man dann schon die Kirschen essen,