H. W. Flensburg

Zunächst sah es aus wie fein simpler Fall von Befehlsverweigerung. Einer jener Fälle, die in allen Armeen der Welt passieren, wenn ein Landser „auf stur schaltet“. Ein Grenadier einer bei Husum stationierten Bundeswehreinheit hatte sich am 27. April geweigert, bei einer Geländeübung auf Posten zu ziehen. Er sei schon „dran“ gewesen, außerdem habe er anschließend in einem einstündigen Marsch das Essen für seine Gruppe geholt und nun reiche es ihm. „Nein“, sagte er, als sein Gruppenführer ihm den Befehl gab. Und nein sagte er auch, als sein Zugführer – ein junger Leutnant – ihn aufforderte, Gewehr und Stahlhelm zu nehmen und den Befehl seines Gruppenführers auszuführen.

„Sie haben alle etwas gegen mich“, erklärte der aus Ostpreußen stammende 21jährige Soldat dem Offizier, „Sie können sich auf den Kopf stellen, ich ziehe nicht auf.“ Der Leutnant ließ sich auf keine Diskussion ein, sondern erklärte nur, das weitere werde sich finden, und ging. Für den 21jährigen zog ein anderer auf Wache. Das weitere fand sich auch: mit einer Verurteilung des Grenadiers zu drei Wochen Strafarrest ohne Bewährung durch das Amtsgericht Niebüll. Der Soldat aber legte Berufung ein. Er befürchtete, die Strafe werde auch in seinen Zivilpapieren eingetragen. Und das wollte er unter allen Umständen vermeiden.

In der Berufungsverhandlung vor der kleinen Strafkammer des Landgerichts Flensburg wurde der Fall noch einmal aufgerollt. An der Gehorsamsverweigerung freilich gab es nichts zu deuteln, und der Grenadier wurde wieder verurteilt (wenn auch in diesem Fall mit Bewährungsfrist). Aber diese Verhandlung zeigte zugleich auch, daß mit dem „inneren Gefüge“ der Bundeswehr- und auch der Bundesrepublik noch nicht alles in Ordnung ist.

Der 21jährige Grenadier gehört zu jenen Deutschen, die aus den polnisch besetzten Ostgebieten in die Bundesrepublik gekommen sind, weil sie unter Deutschen leben wollen. Er konnte nicht ein Wort Deutsch, als er kam. Mit 19 Jahren mußte er wie ein Abc-Schütze anfangen, seine Muttersprache zu lernen. Er fand kaum Anschluß. Auch als er in die Bundeswehr eintrat, änderte sich dies nicht. Man hielt ihn für primitiv und tölpisch, und er fühlte sich zurückgesetzt. Man fing an, ihn zu hänseln. Manche seiner Kameraden und auch Unterführer nannten ihn „Polack“. Und ein Unteroffizier sagte in einer Unterrichtspause zu ihm: „Alle, die von drüben kommen, müßten vergast werden.“ Das traf den Jungen tiefer als alles andere. „Ich bin Deutscher wie er auch. Mein Vater ist genauso für Deutschland gestorben wie andere“, sagte er in der Verhandlung.

Der medizinische Sachverständige billigte dem Grenadier den Schutz des Paragraphen 51,2 zu, der Verteidiger sprach von „menschenunwürdiger“, der Staatsanwalt von „zumindest ungeschickter“ Behandlung des 21jährigen Ostpreußen. Die Bundeswehr aber will jetzt die Vorgänge prüfen.

Es scheint nicht eben ein guter Ton in dieser Einheit geherrscht zu haben. Der Zugführer erklärte: „Die Unterführer sind meistens Rabauken, die bestraft worden sind und sich nun bewähren sollen.“ Jener Unteroffizier, der dieses fatale Wort von „Vergasen“ gebrauchte, sei allerdings sonst ein ordentlicher Mann. Vielleicht habe er es nur scherzhaft gemeint. – Ein Scherz?