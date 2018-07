Stückzinsenberechnung

Ist es Usus, daß Industrie- und sonstige Obligationen seitens der Banken mit separater Zinsverrechnung gehandelt werden, so daß im Tageskurs der aufgelaufene Zins nicht enthalten ist? Wer hat in diesem Falle Anspruch auf die aufgelaufenen Zinsen? Bin ich verpflichtet, die noch nicht abgetrennten und noch nicht fälligen Zinskoupons zum Erwerbspreis laut Tageskurs hinzuzuzahlen? H. F., Rom

Antwort: Beim Besitzwechsel festverzinslicher Wertpapiere werden in der Regel Zinsen für die Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Tag des Besitzwechsels dem Kurswert hinzugerechnet. Ist der Zinsertrag kapitalertragssteuerpflichtig, so ist die Steuer entsprechend zu berücksichtigen. Es ist also so, daß der Käufer die seit dem letzten Zinstermin aufgelaufenen Zinsen mit übernehmen muß. Auf diese Weise wird man sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer gerecht.