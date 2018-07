In dieser Woche präsentiert Bundesfinanzminister Etzel der Öffentlichkeit den neuen Bundeshaushalt. Auch in den Ländern und Gemeinden haben die Finanzexperten den Rechenstift zur Hand genommen, um die Etats des kommenden Jahres zu Papier zu bringen. Wieder werden wir vor der Tatsache stehen, daß die Einnahmen in Bund, Ländern und Gemeinden mit den an sie gestellten Forderungen nicht in Einklang zu bringen sind. Wieder ist die Frage akut geworden, ob etwa durch eine Änderung der Finanzverfassung diese Klagen, die von Jahr zu Jahr dringlicher werden, aus der Welt zu schaffen sind.

Manche sehen in einem „organischen“ Steuerverband einen Ausweg. Der engen Verflechtung der wirtschaftlichen Vorgänge in einem modernen Industriestaat, so wird gesagt, könne ein finanzpolitisches „Trennsystem“, das dem Bund, den Ländern und den Gemeinden getrennt „ihre“ Steuerquellen zuweist, aus denen sie ihren Finanzbedarf decken können, nicht genügen. Österreich zum Beispiel wendet weitgehend das „Mischsystem“ an. Nach dem Gesetz vom 18. März 1959 wird die veranlagte Einkommenssteuer zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Verhältnis 40 : 30 : 30 aufgeteilt, die Lohnsteuer im Verhältnis 55 : 25 : 30 und die Umsatzsteuer z. Zt. im Verhältnis 50 :33 : 17. Am Aufkommen der Erbschaftssteuer partizipieren nur Bund und Länder, an dem der Gewerbesteuer Bund und Gemeinden,

Abgesehen davon, daß sich die Verhältnisse eines anderen Landes nicht ohne weiteres auf die Bundesrepublik übertragen lassen, sollten uns die Erfahrungen der Weimarer Republik schrecken, die bei verschiedenen Steuern auch das Mischsystem kannte. Das hatte damals zur Folge, daß das Finanzausgleichsgesetz fast in jedem Jahr geändert werden mußte. Die Raufereien um die Höhe des Bundesanteils an der Einkommens- und Körperschaftsteuer in den Jahren 1951 bis 1955 zeigt, daß diese Erfahrungen an Aktualität nichts eingebüßt haben. Der „organische“ Steuerverbund ist leicht gefordert, aber schwer zu realisieren – und zwar um so schwerer, je weniger Klarheit über die Ausgaben besteht.

Es wird darum auch als zweite Möglichkeit einer „gerechteren“ Aufteilung der Steuereinnahmen gefordert, die Aufgabenbereiche nach „sachgerechten Gesichtspunkten“ neu zu ordnen und eine „harmonisierte Gesamtrechnung“ des Finanzbedarfs von Bund, Ländern und Gemeinden vorzulegen. Wenn wir einmal von der Fragwürdigkeit des Begriffs „Bedarf“ absehen, so wäre eine klare Gliederung der Aufgaben dieser drei „Ebenen“ allerdings ein löbliches Unterfangen; denn wie viele Sachbereiche werden heute von Bund und Ländern (z. T. sogar noch mit Hilfe der Gemeinden) gemeinsam finanziert: Der Wohnungsbau, der Lastenausgleich, die Wiedergutmachung, der Grüne Plan, die Wissenschaft – bis hin zum Bundeszuschuß zur Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Wenn man so will, finanzieren die Länder diese Bundeszuschüsse durch die Abführung des Bundesanteils selbst, Eine Durchforstung dieses Dschungels gegenseitiger finanzieller Beziehungen wäre erwünscht, aber sie wird viel Zeit erfordern.

Rasche Abhilfe ist wohl auch auf diesem Wege nicht zu erhoffen, und deshalb sollte man vielleicht etwas anderes beschleunigt in Angriff nehmen, nämlich: sich über die Dringlichkeit und das Finanzvolumen der beabsichtigten Maßnahmen verständigen und als Voraussetzung hierfür langfristige Investitionspläne aufstellen, wie dies auf dem Gebiet der Straßenbaufinanzierung ja bereits begonnen worden ist. In anderen Ländern stellt sich übrigens das gleiche Problem. In Schweden z.B., wo man sich – offensichtlich erfolglos – auch seit längerem mit Sparmaßnahmen beschäftigt, ist man auf den Gedanken gekommen, einen fünfjährigen long-term-Plan aufzustellen, der jährlich bei der Haushaltsplanung der Regierung überarbeitet werden soll und zusammen mit den Haushaltsentwurf vorzulegen ist. Auch hier bleibt, wenn man sich dazu bei uns entschließen sollte, allerdings eine große Unbekannte in der Rechnung: werden sich der Bund und die elf Länder – von den Tausenden von Gemeinden und Gemeindeverbänden ganz zu schweigen – überhaupt auf derartige Programme einigen können?

Führen alle diese Wege nicht zum Ziel oder will man sie nicht beschreiten, so wird man sich darüber klar sein müssen, daß nichts anderes übrigbleibt als eine drastische Senkung der Ausgaben. Niemand wird ohne zu erröten behaupten können, im Bundeshaushalt und in den Etats der Länder und Gemeinden seien nur unbedingt notwendige Ausgaben veranschlagt,

Ausgabensenkung erfordert freilich ein gerüttelt Maß von Selbstbescheidung der Ressorts, der Staatsbürger und nicht zuletzt auch der Parlamentarier. Die Ressorts dürfen nicht, vom Rausch der Steuermilliarden überwältigt, alle Projekte auf einmal „durchziehen“ wollen, so sehr dieses oder jenes bei isolierter Betrachtung vielleicht seine Berechtigung haben mag. Der Staatsbürger muß jene von einer Art Bewußtseinsspaltung diktierte Haltung aufgeben, zu gleicher Zeit über die hohe Steuerbelastung zu murren und immer größere Forderungen an den Staat zu stellen. Der Staat ist nun einmal „keine Kuh, die im Himmel gefüttert und auf Erden gemolken werden kann“, wie Finanzminister Etzel das einmal sagte. Der Parlamentarier endlich sollte berücksichtigen, daß das allgemeine Wohl nicht gleich der Summe der Interessenten wünsche ist. – ig