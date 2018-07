Fragt man die heutige Jugend nach Strindberg, so ist die Antwort ein Achselzucken: absolute Unkenntnis, gepaart mit Desinteressiertheit. Fragt man die mittlere Generation, dann deutet ein überlegenes Lächeln lediglich „irgendeine“ nebulose Ahnung an. Dieselbe Frage an einen „Alten“ gerichtet, läßt für einen Moment die Augen aufleuchten: „Er war doch das große Erlebnis unserer jungen Jahre – aber wo ist er geblieben, wie finden wir zu diesem Erlebnis zurück nach so vielen ganz anderen Erschütterungen?“

Der große Schwede gehört zu jener Kategorie von Geistern, die, nachdem sie einmal im Lichte einer Modewirkung gestanden haben, nie mehr ungeschmälerte Allgemeingeltung genießen, doch zu jeder Zeit ihre Gemeinde finden. Bei Strindberg ist dieses Weiterwirken an die Voraussetzung gebunden, daß der Symbol wert seines Lebens begriffen und daß verstanden wird, wie sehr er ein Seismograph seiner, aber auch noch unserer und vermutlich sogar kommender Zeit war. Nur so ist der Ausspruch Karl Kraus’ zu interpretieren: die „Schrift im Herzen Strindbergs“ habe „Bibellettern“.

Es ist zu begrüßen, daß ein deutscher Verlag das Wagnis unternommen hat, sein Lebenswerk •wenigstens im Auszug einer breiteren Leserschaft iwieder zu erschließen:

August Strindbergs Werke, 9 Bände; Langen-Müller Verlag, München; je Band 11,80 DM; mit einem Ergänzungsbändchen Knut Hamsuns: „Etwas über Strindberg“; 63 S., 3,80 DM.

Natürlich läßt sich bei jeder Zusammenstellung von „ausgewählten“ Werken darum streiten, ob nicht dieses oder jenes Weggelassene wichtiger gewesen wäre als dieses oder jenes Aufgenommene. Doch darf man bestätigen, daß diese schöne, sorgfältig redigierte „Volksausgabe“ einen repräsentativen Extrakt des Strindbergschen Schaffens im Drama (zwei Bände), im Roman (zwei Bände) und in der erzählenden Prosa (drei Bände) sowie der Autobiographie darbietet, – wozu noch ein umfangreicher Briefband kommt, der für den Menschen Strindberg besonders aufschlußreich ist.

Die drei Übersetzer Willi Reich, Tabitha von Bornin und Else von Hollander-Lossow haben mit unterschiedlichem Glück, aber überwiegend sehr befriedigend, versucht, der deutschen Textfassung die charakteristische Strindbergsche Diktion zu erhalten. Einige Stellen freilich hat man in der zwar oft holprigen, doch scharf profilierten Formulierung Emil Scherings so sehr im Ohr behalten, daß man sich an die Neufassung erst gewöhnen muß.

Über die Gründe zur Auslassung des Vorspiels zum „Traumspiel“ verrät der Herausgeber Willi Reich nichts. Daß aber beim „Damaskus“- Drama ausgerechnet die Krugszene geopfert wurde – vielleicht ein dramatischer, sicher aber der theatralische Höhepunkt des ganzen Werkes – ist schwer zu verstehen.

Allein, solche kritischen Bemerkungen können das große Verdienst dieser Edition nicht schmälern. Es wäre jedenfalls dringend zu wünschen, daß die mehr als „wohlfeile“ Werksammlung hülfe, einen wahrhaft europäischen Geist wiederzuentdecken, den Reinhold Schneider in die Nähe Goethes und Shakespeares gestellt sehen wollte und von dem – um noch einmal Karl Kraus zu zitieren – gesagt werden kann: Er „war immer, den Rücken zur Menschheit, auf dem Wege zu Gott, in Leidenschaft und Wissenschaft. Adam oder Faust, er sucht ihn im Laboratorium und in der Hölle der erotischen Verdammnis. Er sendet die letzte christliche Botschaft aus.“ A-th