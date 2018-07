Die Liebe gehört nach wie vor zu den Lieblingsbeschäftigungen der Franzosen, und sie nehmen sie – ganz im Gegensatz zu anderslautenden Gerüchten – sehr ernst. Zu diesem Schluß kommt jedenfalls eine Untersuchung von Jean-Claude Ibert und Jerome Charles, deren Ergebnisse vor kurzem unter dem Titel „Die Liebe und die Franzosen“ in Paris veröffentlicht wurden. Das Buch stützt sich auf 200 000 Antworten auf ebenso viele indiskrete Fragen, die französischen Männern und Frauen aller Schichten und in allen Teilen des Landes gestellt wurden.

Obwohl die Autoren nicht versuchen, mit dem Doktor Kinsey zu konkurrieren, und obwohl sie kein so großes Gewicht auf bloße Zahlen legen, bieten sie dem Leser doch eine ganze Menge an interessanter Statistik. So stellen sie zum Beispiel fest, daß 90 v. H. der französischen Männer und 96 v. H. der Frauen sich noch ganz genau an ihre erste Liebe erinnern, wie etwa ein Mechaniker, der erzählte, er habe sich im Alter von 5 1/2 Jahren hoffnungslos in seine Lehrerin verliebt und sei infolgedessen zwei Jahre lang unfähig gewesen, dem Unterricht zu folgen. Andere romantische Erstlingsbegegnungen ereigneten sich „bei der Hochzeit meiner Kusine“, „bei der mündlichen Prüfung im Abitur“, „in der Fabrik“ oder „bei einer Beerdigung“.

Die Schönheit, so erfahren wir, steht – jedenfalls bei den Franzosen über 20 Jahren – auf der Skala der Eigenschaften, die sie bei ihren Partnern suchen, durchaus nicht obenan. Im allgemeinen legt man mehr Gewicht auf Intelligenz, Aufrichtigkeit, innere Ausgewogenheit und Fröhlichkeit als auf reine Äußerlichkeiten.

Auf die Frage, ob sie Liebe außerhalb der Ehe für möglich hielten, antworteten zwar 73 v. H. der Männer und 56 v. H. der Frauen mit ja, aber viele drohten mit Gewalt für den Fall, daß sie ihren Partner jemals bei einer Treulosigkeit ertappten. Hier einige Kostproben davon, wie die Männer sich in solchen Fällen verhalten würden: „Sie könnte von Glück sagen, daß ich keine Pistole habe“; „ich würde sie öffentlich durchhauen und dann rausschmeißen“; oder „ich würde sie prügeln, bis sie schreit, und sie dann trösten“. Die Frauen dachten an Dinge wie „einfach wild werden“, „ihm die Augen auskratzen“, „ihm mit einem Knüppel über den Kopf hauen“ und „ihn mit Blei füllen“. Es waren die Befragten aus der sogenannten Arbeiterklasse, die zu den gewalttätigsten Reaktionen neigteh. Die gebildeteren Leute dagegen kannten differenziertere Möglichkeiten der Rache: „Ich würde sie mit ihrer besten Freundin betrügen;“ oder „ich würde dasselbe tun wie er und dafür sorgen, daß er es erfährt“. Eine vernünftigere Antwort gab eine Sekretärin, die erklärte: „Ich würde zum Friseur und in einen Kosmetiksalon gehen, mir ein neues Kleid kaufen und mich überhaupt so verhalten, daß er wieder ganz hin ist von mir.“

Aus dem Kapitel über Verlöbnisse geht hervor, daß die französischen Paare im allgemeinen die Tradition nicht lieben, ihr aber aus Rücksicht gegen ihre Familien doch Rechnung tragen. Die normale Verlobungsdauer in Frankreich beträgt sechs Monate, und der am wenigsten beliebte Teil dieser Zeit besteht in den gemeinsamen Besuchen bei der beiderseitigen Verwandtschaft, ein Zwang, den man mit Ausdrücken wie „archäologischer Spaziergang“, „Museumstour“ oder „Geschichtsunterricht“ zu umschreiben beliebt.

Die Eltern zeigen, wie die Meinungsforscher mitteilen, für die ersten Schritte ihrer Kinder auf dem Gebiet der Liebe weit mehr Verständnis, als von diesen Kindern im allgemeinen angenommen wird. Dabei schneiden besonders die Väter gut ab, die noch verständnisvoller sind als die Mütter.

Das Buch gibt viele Antworten der Befragten im Wortlaut wieder. Eins der erstaunlichsten Zitate ist folgendes: „Meine allerschönste Erinnerung? Das war, als ich mit meinem Mann tanzen ging an dem Tag, als wir uns hatten scheiden lassen.“

Im übrigen ergab die Untersuchung zur Überraschung ihrer Initiatoren, daß die große Mehrheit der Befragten begeistert war von der Gelegenheit, über ihre Erfahrungen in der Liebe sprechen zu können. Und daraus ziehen die Autoren des Buches den Schluß, daß die Franzosen im großen ganzen immer noch ein recht romantisches Volk sind. W. M.