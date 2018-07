Am Hamburger Flughafen: Krach oben und Krach unten – Das eilige Wohnungsamt

RH-Hamburg

Nordöstlich vom Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel liegt eine Gruppe von kleinen Häusern, die Siedlung Wetterwarte.

Südwestlich vom Hamburger Flughafen sind Kleingartenkolonien, wo ebenfalls Leute in Gärten buddeln und zufrieden wohnen, obwohl ihre Häuser das sind, was man als „Behelfsheime“ bezeichnet.

In beiden Gegenden ist neuerdings Krach. Krach oben und Krach unten. Den Krach von oben machen die Flugzeuge, verstärkt jetzt durch die Düsenclipper der Pan American Airways – den Krach unten machen die Einwohner.

Indirekt allerdings machen auch diesen Krach die Düsenclipper. Ihretwegen nämlich müssen die Startbahnen des Flughafens jetzt dort verlängert werden, wo diese Siedlungen liegen. Zweihundertfünfzig Meter fehlen im Nordosten, drei- oder vierhundert Meter im Südwesten.

Natürlich hat es sich nicht von gestern auf heute herausgestellt, daß der Flugplatz von Hamburg erweitert werden muß. Die Anwohner im Südwesten haben es lange erwartet. Die im Nordosten sind anscheinend sorgloser gewesen. Jedenfalls waren sie sehr überrascht, als vorige Woche in ihren Häusern, die sie durchaus nicht für „Behelf“ oder „Übergang“ gebaut haben, freundliche Herren vom Wohnungsamt erschienen und Fragebogen brachten. Es waren Fragebogen für Wohnungssuchende. Wieviel Raum benötigt wird, und wie groß die Familie ist, die untergebracht werden soll – so die Fragen. Die Leute, die gar keine Wohnung suchten, weil sie ja ein eigenes Haus bewohnen, zeigten sich nicht besonders erfreut über den Besuch, so freundlich er auch war. Sie erhoben Protest.