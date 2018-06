In der Malerei, einer optisch der Außenwelt zugewandten Kunst, ist es leicht, Realist zu sein. Was aber heißt Realismus in der Musik? Nirgendwo wird das Konventionelle und Unaufrichtige so leicht verziehen wie in der Musik; kein anderer Bereich schöpferischer Tätigkeit ist so umwoben vom Hauche der Romantik, jenem stets wirkungsvollen, weil durch nichts überprüfbaren Anfang der Willkürlichkeit.