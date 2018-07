Inhalt Seite 1 — Investment-Zertifikate eignen sich nicht zur Spekulation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Investa-Fonds der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH hat – wie ich Ihnen, meine verehrten Leser, schon in der vorigen Aus gäbe mitteilte – je Zertifikat eine Ausschüttung von 5,– DM vorgenommen. Unter Berücksich tigung des im Berichtsjahr (1.10. 58–30. 9. 59) erfolgten 1:1 -Split entspricht dies einer Ausschüttung von 10,– DM auf den ungesplitteten Anteil, auf den es im vergangenen Jahr 7,– DM gab. Der Fonds hat seine Ausschüttung also wesentlich erhöht. Das war aber nur möglich, weil man Kursgewinne realisiert sowie Bezugsrechte veräußert hat, und diese Beträge zum Teil an die Zertifikatsbesitzer weitergibt. 1958 flossen 24,9 v. H. der Ausschüttung aus diesen Quellen, in diesem Jahr sind es 39,4 v. H. Auf diese Weise ist es möglich, daß der Fonds trotz gesunkener Aktienrendite (infolge Kurssteigerungen im Berichtsjahr) einen wesentlich höheren Betrag an die Zertifikats-Besitzer auszahlen kann.

Kein Wertpapierbesitzer läßt sich gern in die Karten gucken, oder hier vielmehr ins Wertpapierportefeuille. Über seine Zusammensetzung entscheidet er selbst (meist mit der sachverständigen Hilfe seiner Bank). Bei dem einen ist das Portefeuille unter dem Gesichtspunkt unbedingter Sicherheit ausgerichtet, der andere liebt einen kleinen spekulativen Einschlag, also auch solche Papiere, bei denen sich unter Umständen schnelle Kursgewinne erzielen, lassen. Andere sehen ihren. Wertpapierbesitz allein unter dem Steuergesichts-, punkt und erwerben vornehmlich solche Papiere, bei denen die Ausschüttungen möglichst niedrig sind, aber bei denen die Substanz (und damit auch der Kurs) wächst.

Mit diesen Überlegungen brauchen Sie sich nicht zu plagen, meine verehrten Leser, wenn Sie Ihre Ersparnisse in Investment-Zertifikaten anlegen. Ihnen steht dann allein die Wahl offen, welchem Fonds Sie Ihre Ersparnisse anvertrauen wollen. Es gibt Fonds, in denen festverzinsliche Papiere und Aktien enthalten sind, es gibt reine Aktien-Fonds, wobei die einen zum Teil ausländische Wertpapiere hereinnehmen, die anderen wiederum nur auf deutsche Aktien aufgebaut sind. Es existieren reine ausländische Fonds, außerdem Fonds, die auf Branchen ausgerichtet sind: Eines aber haben sie alle gemeinsam: die Zertifikate sind nicht zum Spekulieren geeignet. Alle Fonds sind für eine mittel- oder langfristige Anlage gedacht. Nichts stört die Dispositionen der Fonds mehr als eine massive Nachfrage oder ein massives Angebot zur unrechten Zeit, also Verkäufe von Zertifikaten in der Baisse und Käufe in der Hausse. Abgaben in der Baisse können besonders schlimm sein, wenn sie einen so großen Umfang annehmen, daß die Fonds gezwungen sind, sich von Aktienbeständen zu lösen. Denn das muß die Abwärtsbewegung katastrophal verschlimmern, woran kein Sparer ein Interesse haben kann.

Wenn ich zu Beginn sagte, meine verehrten Leser, daß die Zusammensetzung der Portefeuilles geheim ist, dann trifft dies nicht für die Investment-Fonds zu. Sie sind gesetzlich gezwungen, periodisch über ihren Wertpapier- und Barbestand Auskunft zu geben. Da die Verwaltung der Fonds in den Händen von Wertpapierfachleuten liegt, ist es für die meisten Wertpapiersparen von Interesse zu erfahren, unter welchen Gesichtspunkten diese Fachleute die Wertpapierauswahl getroffen haben. Was veröffentlicht wird, ist zum Teil natürlich bereits „historisch“, weil sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Dinge wieder verschoben haben können. Aber man kann auch aus der Vergangenheit lernen – oder zumindest kontrollieren, ob man für seinen Bereich anders oder besser gehandelt hat.

Sehen wir uns heute einmal den Bericht des Investa-Fonds an und versuchen wir die Hauptpunkte herauszufinden:

1. „Seit geraumer Zeit haben wir darauf verzichtet, den Verkauf unserer Zertifikate durch besondere Werbemaßnahmen zu steigern, da wir die stürmische Entwicklung an der Börse nicht ohne Sorge betrachteten!“ Diesen Satz findet man in dem Rechenschaftsbericht. Tatsächlich hat der Investa-Fonds schon sehr frühzeitig die Absatzwerbung eingestellt, zu einer Zeit, da bei anderen Fonds die Werbung noch auf vollen Touren lief. Dennoch ist der Fonds in der Berichtszeit erheblich gewachsen.

2. Investa hat zu irgendeinem Zeitpunkt während der Sommer-Hausse Gewinne mitgenommen, d.h. Aktien bzw. Bezugsrechte verkauft. Daneben wurde eine erhebliche Summe nicht „angelegt“, sondern als Guthaben gehalten. Wenn mal will, kann man sagen: Investa hat à la Baisse spekuliert. Nichts deutet allerdings darauf hin, daß Investa die Baisse seinerzeit verschlimmert hat, um später wieder billig einkaufen zu können.