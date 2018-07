Inhalt Seite 1 — Keine großen Worte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Halperin

Hinter der Sperre, die das Dritte Reich gegen nichtkonforme Literatur errichtet hatte, blieben einige Schweizer Schriftsteller zurück, die in den dreißiger Jahren zu publizieren begannen und seither von Deutschland nicht wahrgenommen worden sind – klassische Fälle für die Verkettung von Zeitumständen und dichterischer Wirkung, Schulbeispiele für die Problematik des Ruhms. Auf zwei dieser Schriftsteller, Romanciers hohen Karats und europäischen Rangs, sei heute hingewiesen.

Der Erstling von

Friedrich Glauser: „Gourrama“; Artemis Verlag, Zürich; 260 S., 14,80 DM

ist ein Roman aus der Fremdenlegion, aus eigener Erfahrung zu einer Dichtung gewoben, deren Glanz und Hauch sich frisch erhielten. Geschrieben 1928/29 von einem, den das Schicksal umgetrieben und durchgeschüttelt hatte, einem, der als Jüngling durch die Abenteuer des Dadaismus, des Morphinismus, dann des Söldnertums, der Gelegenheitsberufe, der Internierung hindurchgegangen war, innerlich stets bedroht, äußerlich meist in Not, wurde der Roman zum gültigen Denkmal jener Generation, die im ersten Weltkrieg heranwuchs, haltlos, voller Lebensangst, einsam und zugleich sehnsüchtig nach echter Gemeinschaft. Glauser vermochte dies darzustellen, weil er sich durch alle Wirrnisse und Irrungen den unbestechlichen Blick bewahrte, die Leidenschaft des geborenen Künstlers für das richtige Wort, für die genaue, unverblasene Darstellung, die Abneigung gegen jegliche Poetisierung, also gegen die Verfälschung des Menschen, der ohne Schwächen nicht denkbar ist, und gegen die Verfälschung der Natur, die sich fühllos dem Menschen entzieht.

Glausers Sprachmeisterschaft, die Schlagkraft der Charakteristik, die Modulation der Zwischentöne, die Unmittelbarkeit der Vision heben das Buch aus einer greifbaren, unverwechselbaren Gegenwart in die Sphären der Dichtung.

Gourrama, ein Militärposten in der südmarockanischen Wüste, in brütender Hitze und klirrender Kälte, eine Insel von Ausgestoßenen, mit dem Drill und der Langeweile der Truppe, der Verzweiflung und den Lastern der Söldner, mit Ausmarsch, Kampf und bis zur Meuterei sich steigernder Auflehnung – Gourrama wird zum Gleichnis des Lebens, der Flucht vor sich selber und dem Drang nach einer unbestimmten Aussöhnung, dem erhofften und unerreichbaren Glück des Gleichgewichts.