Dieses herbe, rauhe, reizvolle Eiland – es hat, so ruhig es sich dem Fremden auch in der Sonne präsentiert, eine bewegte, ja, turbulente Geschichte. Korsika hat zahllose Eroberungen und Heimsuchungen erdulden müssen. Phönizier, Griechen und Mauren, Spanier, nordafrikanische Seeräuber und dann die Genuesen, die die Insel schließlich 1768 an den König von Frankreich verkauften, suchten das Land heim. Die Korsikaner indes sind weder Italiener noch Spanier noch Franzosen geworden, sie waren immer nur Korsikaner, auch wenn sie nicht ganz ohne Stolz ihres großen Landsmannes Napoleon gedenken. Korsika war einmal fruchtbar und reich; die Armut war mit den Genuesen eingezogen, die einst Weizen und Mais mit einer so hohen Steuer belegt hatten, daß die Inselbewohner den Getreideanbau ließen und sich dafür ihren Kastanienwäldern widmeten. Polenta, ihr rustikales Mahl, schmeckt ihnen seitdem am besten, wenn es mit Kastanienmehl zubereitet worden ist. Sie erfanden auch eine ganz eigene, herzhafte, zwar billige, aber wohlschmeckende Suppe, die auch anderen Gaumen Lust bereitet.

Soupe Aïgo

1 große Zwiebel – 2 Knoblauchzehen – 2 oder mehr Stangen Lauch – 2 bis 4 große Tomaten – 1 Pfund Kartoffeln – 4 Eier – 1 1/2 Liter Bouillon – 2 Eßlöffel Olivenöl – Petersilie – Weißbrot in Scheiben – Bouquet garni: Thymian, Lorbeerblatt, ein Stück trockener Orangenschale, wenn möglich auch einen Zweig Fenchel, mit einem Faden zusammengebunden, ferner Safran, Salz und Pfeffer (für vier Personen).

Erhitzen Sie in einem Suppentopf das Öl und dünsten Sie darin die klein gehackte Zwiebel und das fein geschnittene Weiße des Lauches. Sobald dies goldbraun ist, tun sie die geschälten, groß zerteilten Tomaten, die zerdrückten Knoblauchzehen, die geschälten, geviertelten Kartoffeln und die kochende Bouillon dazu. Dann schmecken Sie die Suppe mit Salz und Pfeffer und mit einer Fingerspitze Safran ab und lassen sie – nicht zugedeckt – zwanzig Minuten kochen. Sobald die Kartoffeln gar sind, werden sie aus der Suppe genommen und auf einer Platte warm gehalten. Danach wird auch das Bouquet garni herausgeholt.

Bei ganz kleiner Hitze schlagen Sie nunmehr die Eier in die Suppe ein, heben sie nach etwa zweieinhalb Minuten mit dem Schaumlöffel wieder heraus und tun sie auf die Kartoffeln. Darüber streuen Sie feingehackte Petersilie.

Die Suppe wird dann in der Terrine angerichtet und über die gerösteten Weißbrotscheibchen oder -würfel im Suppenteller gegossen. Kartoffeln und Eier werden extra herumgereicht; jeder tut sie sich selbst auf den Teller und ißt sie mit der Suppe. Grazia