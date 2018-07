Die vom Bundesarbeitsminister kürzlich in die Debatte geworfene Anregung, das Tempo der Arbeitszeitverkürzung etwas zu verlangsamen und dafür mehr auf eine Verlängerung des Urlaubs „umzuschalten“, hat den sozialpolitischen Auseinandersetzungen ein neues Thema beschert. Seine neueste Variante ist der Vorschlag der SPD-Fraktion, ein „Bundesurlaubsgesetz“ zu schaffen. Es soll die unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Ländern vereinheitlichen und den gesetzlichen Mindesturlaub von bisher zwölf auf achtzehn Tage heraufsetzen.

Der Gedanke ist nicht schlecht. Es würde der föderalistischen Struktur der Bundesrepublik wohl nicht zuviel Gewalt angetan werden, wenn auf diesem Gebiet einheitliches Bundesrecht geschaffen wird. Die Arbeit schmeckt in den einzelnen Gebieten unseres Landes gleich bitter oder süß, und der Drang, einmal im Jahr gründlich auszuspannen, ist nicht an regionale Besonderheiten gebunden. Und es ist wohl auch gegenüber der Tariffreiheit der Sozialpartner zu verantworten, wenn diese dazu gezwungen werden, den durch die steigende Produktivität sich ergebenden Verhandlungsspielraum für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen künftig mehr nach dieser Seite auszunutzen.

Es ist kein Zweifel, daß die auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von zwölf Tagen aufbauenden tariflichen Regelungen nicht ausreichen, die Arbeitskraft ausreichend zu regenerieren. Im internationalen Vergleich dürfte die Bundesrepublik auf diesem Gebiet nicht gerade außergewöhnlich günstig abschneiden. Die Meinung der Ärzte ist hier jedenfalls einhellig, während sie über den gesundheitlichen Nutzen immer weiterer Arbeitszeitverkürzungen auseinandergeht. Sie haben die Tendenz, das Arbeitstempo zu forcieren, was ihren gesundheitlichen Effekt fragwürdig werden laßt. Für viele Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis bleiben Arbeitszeitverkürzungen zudem sowieso nur auf dem Papier. Das Arbeitspensum bleibt das gleiche und muß also geschafft werden. Und oft ist es nur zu schaffen durch freiwillige und unbezahlte Oberstunden

Natürlich muß man sich klar darüber sein, daß auch eine Verlängerung des Jahresurlaubs genau wie jede Arbeitszeitverkürzung sich in der Wirtschaft in höhe-Tage für alle Arbeitnehmer der Bundesrepublik würde die Lohn- und Arbeitskosten in der Wirtschaft um etwa 2,3 v. H. erhöhen. Das ist keine kleine Summe, wenn man bedenkt, daß die Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer bereits im vergangenen Jahr die 100-Milliardengrenze überschritten haben. Aber etwa dasselbe kostet die Wirtschaft auch eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um eine Stunde. Es sollte nicht schwerfallen, zu erkennen, wo bei gleichem Aufwand der größere Nutzen liegt. kr