Von Petra Michaely

... und als sich die Geschenke für die Menschenkinder bis zum Himmelstor häuften, flog einer der Engel auf die Erde, um zu prüfen, wer sie \erdient habe.

Er flog dahin, wo er die meisten Lichter sah, und kam so – natürlich inkognito – mitten in die Stadt. Und obwohl er vom Himmel her schon allerhand Wunder gewöhnt war, nahm in dieser Stadt für ihn fortan das Wundern kein Ende. Begegnete er doch all dem, was er bisher für himmlisch gehalten hatte, auf allzu irdische Art.

Da stand der Weihnachtsmann vor einem Camping-Zelt Reklame, als habe er seine traditionsgemäßen Schlittenreisen durch zeitgemäße Touristik ersetzt. Engel von wenig englischem Aussehen schwebten mit goldenen Hinweisen auf Gelegenheitskäufe über Regenschirmen und Handtaschen. Christkinder lächelten süß wie Pin-upgirls‚ einmal zwischen Suppenhühnern, dann zwischen Unterwäsche, in das grelle Neonlicht hinein. Die Weihnachtsbäume hatten meistens Liliputformat, elektrische Birnen an Drahtzweigen, Zuckergußschnee auf künstlichen Tannennadeln – und im übrigen die Aufgabe, durch Hebung der Stimmung von der Hebung der Preise abzulenken.

Es tröstete den Engel wenig, zu beobachten, wie sich auch anderes unter Menschenhänden bis zur Unkenntlichkeit verändert hatte Marzipan sah wie Wurst aus; Wurst war in Glockenformat gepackt; Glocken läuteten still, denn sie waren aus Schweineschmalz; Pilze schossen aus Bohnerwachsdosen; und Zwerglein, liebe Zwerglein gaben sich dazu her, als neckische Zugaben zwischen Reiseweckern und goldenen Armbändern vierteilige Zahlen zu verschönern.

Einmal rief eine Frau beim Anblick einer textilumrandeten Krippe: „Ist das nicht himmlisch!“ Und der Engel wollte sie schon in sein goldenes Buch notieren als erstes weihnachtlich, gestimmtes menschliches Exemplar. Aber da merkte er, daß sie nicht die Krippe, sondern das gemusterte Stöffchen daneben gemeint hatte, Taftfaconné, 90 breit, für nur 11,40 Mark.

Und so flog er in den Himmel zurück. Erst weinte er ein bißchen über die Menschen, die sich einen eigenen Himmel in ihren Städten bauen, in denen Engelshaar käuflich und künstlich und Christkinder komisch und geschäftstüchtig sind. Dann trug er alle Geschenke zu einem anderen Stern.

Seither müssen sich die Menschen zu Weihnachten selber beschenken, und sie wissen nicht einmal warum...