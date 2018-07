In diesem Herbst quält man sich in den lesender , schreibenden und verlegenden Kreisen der Bundesrepublik mit einer fatalen Definition ab: allerorten zermartern sich die Gehirne nach der perfekten Begriffsbestimmung der Pornographie. Pornographie —was ist das? Oder besser: wann ist ein Buch pornographisch? Der Anlaß zu diesem weniger amüsanten ais trübsinnigen Gesellschaftsspiel sind einige ausländische Romane, die in diesen Wochen dem Publikum vorgelegt werden und somit in den Auslagen der Sortimenter prangen; wobei nicht verschwiegen werden soll, daß einige feinsinnige Buchhändler sie nur — auf Anfrage — aus der Schublade ziehen.

Während der Kampf um "Lolita" noch tobt, beginnen sich Aufmerksamkeit, Empörung ur d Kaufkraft auch zwei anderen Büchern zuzuwenden, närnlich Christiane Rochefort: "Das Ruhekissen"; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 295 S, 15 80 DM James Gould Cozzens: "Von Liebe beherrscht"; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 639 S, 24 80 DM. Also was ist Pornographie? In Meyers Konversations Lexikon aus dem Jahre 1908 (das mir ge<rade zur Verfügung steht) heißt es: "Pornograpoie (griechisch) — Hurenliteratur. Schriften, die s ch in Ausmalung schlüpfriger Dinge bewegen " Eine recht unzulängliche Definition: Zum einen müßte man wissen, was dem Meyerschen Bearbeiter 1908 als "schlüpfrig" erschien, und zweitens sind beispielsweise auch schon Goethes Venezianische Epigramme von einigen Tugendbolden als schlüpfrig bezeichnet worden. Hier ist also der Ermessensspielraum sehr groß, und ein literariscit; Kriterium läßt sich daraus nicht ableiten. Unter den gedruckten Äußerungen der Kritiker 1959 fallen zwei auf, die etwa die yerschiedesen Richtungen bezeichnen: "Pornographie entsteht nur dann, wenn es an Geist und Geschmack mangelt", ist die eine, die "Niveau Version"; die andere, die "GewiclitsVersion": "Das sogenannte Unzüchtige, in der Literatur ist keine Frage des Sujets, auch nicht — wie man oft sagen hört — der Behandlung, — es ist eine Frage des tragischen Sinns und des Bekennermuts " Diese Abgrenzungen auf die beiden genannten Bücher angewandt — wie weit kommt man mit ihnen? "Das Ruhekissen" leidet nicht an Mangel an Geist, es hat ein gewisses literarisches Niveau und ohne Zweifel tragischen Sinn und Bekennermut. Also wäre es keine Pornographie? Ich gestehe: die Entscheidung- fällt mir schver. Ich habe etwas gegen dieses Wort "Pornographie". Was ist es anderes als eine festgefahrene Vokabel, vorbelastet mit staatsanwaltschaftlichen Irrungen, puritanischer Verbohrtheit, literarischen Subjektivismen und vergänglichen Geschmacksrichtungen? Ich möchte sagen: Dieses Buch von Christ ane Rochefort — ob Pornographie oder nicht — verstößt gegen ein inhärent Humanes, nicht Wegzuleugnendes: die Scham. Es verstößt dagegen so unerhört, daß derjenige, dessen Schamgefühl (das nichts mit "Moral" zu tun hat) noch nicht völlig niedergeknüppelt wurde, weniger empört als betroffen zurückbleibt; und denkt: dieses Buch verstößt gegen mich, gegen mein Recht, das so in keiner Verfassung steht, das über allen Verfassungen steht, gegen mein Recht zur Scham und zum Schweigen. Hier ist etwas ausgeliefert worden, das jenseits des Geschmacks, des literarischen Niveaus und des Bekennermuts steht: die Trübsal und die Last und die Lust des Leibes. Hier ist jene fragile Barriere niedergerissen worden, die der Mensch, um an seiner eigenen Verdammung zur Kreatürlichkeit nicht zugrunde zu gehen, in sich aufgerichtet hat. Das darf nicht sein. Dafür gibt es kein Pardon und keine ausgleichende Sühne. Die Entscheidung im Falle Cozzens ist einfach: Bei einigen wenigen, dafür aber haarsträubenden Passagen dieses Romans kann man sich die feineren Abgrenzungen und die Zweifel sparen: hier handelt es sich ohne Umschweife um massive Pornographie. Der Verfasser hat eine höchst fatale Vorliebe für physiologische Details unterhalb der Taille, und spart sich auch die kleinste Mühe, diese Vorliebe zu kaschieren, zu verfeinern, literaturfähig zu machen (das könnte ihm wahrscheinlich auch bei aller Mühe nicht gelingen).

Da gibt es etwa ein listig eingebautes Verfahren wegen Notzucht, die im Endeffekt zwar keine ist, aber Gelegenheit bietet, mit Details aufzuwarten, die ihre Daseinsberechtigung bisher nur und ausschließlich in Gerichtsakten hatten. Mr. Cozzens bedauert diesen Ausschluß der Öffentlichkeit sichtlich und gedenkt ihn wohl auf diese Weise abzuschaffen. Seine sogenannten "Liebesszenen" sind nun tatsächlich "einmalig" und bei uns neu: diese Mischung von abgeschmacktestem Kitsch, billigster Magazin Erotik und dem brutalen Naturalismus primitiver Sex Aufklärungsbroschüren haben wir noch nicht gehabt. Es versteht sich von selbst, daß diese Melange noch um ein Vielfaches abstoßender ist als bloßer Kitsch oder die "technischen Anleitungen für sexuelles Verhalten" für sich — unter anderem deshalb, weil derartige Schriften meines Wissens von ihren Verlegern im allgemeinen nicht als bedeutende Literatur verkauft werden , "Das Ruhekissen" (französisch: "Le repos du guerrier" — "Die Ruhe des Kriegers") hat schon in Frankreich beträchtliches Aufsehen erregt, als es mit dem nicht ganz belanglosen "Prix de la Nouvelle Vague" ausgezeichnet wurde und als es sich herumsprach, daß seine Verfasserin ein junges Mädchen ist, das seinen ersten Roman vorlegt. Man sprach von einer ernsthaften Konkurrenz für Franjoise Sagan (deren Begabung zur Diskretion eine "Konkurrenz" gar nicht zuläßt); einige Kritiker streuten pathetisch Lorbeeren auf die Ruhe des Kriegers — ja und also? Um was handelt es sich? Die Ich Erzählerin, Genevieve Le Theil, eine junge Pariser Studentin (Jura und Psychologie), recht hübsch, recht puritanisch und recht prüde ("Seit zwei Jahren gelte ich als die Fleisch gewordene jugendliche Anständigkeit, als das Gegengift zu Saint Germain des Pres, als der Trost absterbender Generationen") rettet — durch puren Zufall — in irgendeinem Hotel einer Provinzstadt, in die sie zur Regelung einer Erbschaft fuhr, einem Selbstmörder das Leben. Nach 24stündiger Bekanntschaft ist sie diesem Menschen, Renaud Sarti, mit einer Leidenschaft verfallen, die eine ebenso fürchterliche wie gnadenlpse Mischung von Triebhaftigkeit und Liebesmagie ist — oder, besser gesagt, sein soll. Sie nimmt diesen Mann mit in ihre Pariser Wohnung, lebt mit ihm zusammen — lebt, das heißt: vegetiert, durchwandert also unermüdlich, krank, verzweifelt, halbtot, selbstentäußert und verloren die Hölle. Hölle der Entwürdigung, Hölle der Erniedrigung — und auch das sind noch leere Vokabeln, die viele Szenen dieses Buches nicht annähernd erreichen. Humboldt spricht in einem Brief an Caroline einmal von dem "Gefühl des Werts, aus dem selbst erst die Liebe entspringt" — die Beziehung zwischen Genevieve und Sarti exemplifiziert auf das genaueste, was aus der Liebe wird, wenn ihr die humane, die noble Dimension, eben diese Wertschätzung fehlt.

Denn wer ist dieser Renaud Sarti? Ein heruntergekommener Intellektueller, ein Trinker und Nichtstuer, ein "Ungeheuer an Selbstsucht", ein "schwachsinniger Rohling", der "in einer Landschaft aus Aschenbechern und Schundbüchern" lebt, in summa: die treffendste von den mir bekannten Illustrationen des Benn Wortes "die Krone der Schöpfung — das Schwein, der Mensch, Nicht genug damit. Zu allein Überfluß muß dieser Mensch auch noch philosophieren. Und was er alles so zusammenphilosophiert an nihilistischen Albernheiten! Wenn immer er sich nicht mit seinen oder anderer Leut Drüsen beschäftigt, philosophiert er — und oft trifft auch beides zusammen. Spezialist ist er in jener bestechenden Koketterie mit dem Nichts, die seit längerem in der westlichen Welt Furore macht: "Verloren sind wir alle. Nichtverlorensein ist noch dümmer Oder: kompromittiert ist man von dem Augenblick an, da man in diesem Misthaufen lebt und einwilligt, dann zu bleiben " Diese Phraseologie erreicht ihren Höhepunkt, wenn Sarti auch noch auf die Atombombe zu sprechen kommt: "Ich bin strahlenverseucht", sagt