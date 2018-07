Die Frage ist: Welche Wandlungen erklären das Phänomen, daß trotz einer erregenden politischen Unsicherheit die Wirtschaft der Freien Welt mitten in einer von Optimismus getragenen Aufwärtsentwicklung und Expansion steht? Die Frage stellt sich gerade im Rückblick auf die Ereignisse vor dreißig Jahren – auf den amerikanischen Börsenkrach, den „schwarzen Freitag“, auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch der nationalen Volkswirtschaften und die Zerstörung der weltwirtschaftlichen Bindungen.

Wenn ich aus deutscher Sicht urteile und mir bewußt werde, welche Bedrohung ja noch immer über Berlin lagert und wie schier ausweglos das brennende Problem der Wiedervereinigung in realistischer Sicht beurteilt werden muß, dann mutet es zunächst fast gespenstisch an, daß sich ausgerechnet in der Bundesrepublik und in dieser Zeitspanne eine Hochkonjunktur entfalten konnte. Hätte sich ähnliches auf politischem Felde vor 30, 40 und 50 Jahren ereignet – wir wären aus „schwarzen Freitagen“ nicht herausgekommen. Bedeutet das nun, daß sich Politik und Wirtschaft voneinander lösen? Heißt dies, daß beide Lebensbereiche anderen Gesetzen folgen? Oder welche Kräfte mögen im gesellschaftspolitischen Bereich wirksam sein, die jenes seltsame Phänomen dennoch erklärlich erscheinen lassen?

Mir scheint, daß der deutsche Staatsbürger, der die Tragik einer jüngst vergangenen verbrecherischen Politik begreifen mußte, fortan in der Besinnung auf Recht und Moral bestrebt war, sich seine eigene Welt zu schaffen und zu erhalten und daß er die Politik als störend oder sogar zerstörerisch empfand. Daraus mag sich eine gewisse Immunität gegenüber dem politischen Geschehen entwickelt haben. Und dies, obwohl doch feststeht, daß das politische Geschehen das Schicksal des einzelnen bestimmt!

Die Menschen also wehren sich dagegen, ihr Verhalten im Alltag von jener Furcht beeinflussen zu lassen, die, so berechtigt sie sein mag, doch nur zu einer Lähmung der Kräfte führen müßte. Soll man diese Reaktion des deutschen Volkes leichtsinnig nennen? Ohne den Ernst der Situation leugnen zu wollen, bin ich für meinen Teil der Überzeugung, daß es auch einen positiven Wert bedeutet, wenn die Menschen in den überschaubaren Lebensbereichen festen Halt und Grund finden möchten und darum bestrebt sind, ihr wirtschaftliches und soziales Schicksal – und wär’s am Ende auch eine Illusion – nicht von politischen Tagesereignissen abhängig sein zu lassen. Die Staatsmänner und Politiker sollten dankbar sein, daß im Volke die Kraft der Selbstbehauptung stark genug ist, auch über kritische politische Situationen hinwegzufinden.

Was hätte wohl Deutschland geschehen können und was würde unser Schicksal sein, wenn sich jeder Staatsbürger in jeder Stunde möglicher gefährlichen Entwicklungen bewußt wäre und, so in seiner Energie gelähmt, entsprechend handeln würde? Ich möchte gewiß keinem Leichtsinn und keiner Oberflächlichkeit Vorschub leisten, aber ich möchte doch auch sagen dürfen, daß das Vertrauen des deutschen Volkes in seine wirtschaftliche und soziale Zukunft eine politische Kraft bedeutet, die nicht unterschätzt werden sollte. So verdammenswert es wäre, das deutsche Volk in einem Gefühl falscher Sicherheit betäuben zu wollen, so gefährlich wäre es doch auch, es in einer dauernden Erregung und Unsicherheit zu halten. Im letzten ist sicherlich die Außenpolitik entscheidend, denn wenn der Himmel einstürzt, sind bekanntlich alle Spatzen tot. Im übrigen aber gilt es, den Lebensmut eines Volkes zu stärken und ihm die Überzeugung zu vermitteln, daß es Herr seines eigenen Schicksals ist. Es handelt sich dabei um viele Deutschen, die der Tragik des letzten Krieges ausgesetzt waren und davon das Gefühl zurückbehalten, daß sie Kräften ausgeliefert seien, denen der einzelne hilflos gegenübersteht. Wenn sich dies Gefühl dann auch – und solche Zeichen sind nicht zu verkennen! – in der Fühllosigkeit des Individuums gegenüber seiner Umwelt und in allzu materialistischen Regungen niederschlägt, so ist diesnicht zuletzt eine Reaktion auf jene schreckliche Zeit, in der die Menschen zu willen- und machtlosen Kreaturen herabgewürdigt wurden. Um so mehr ist daher in einer Demokratie notwendig, daß der Staatsbürger über sein eigenes Dasein hinaus lebendigen Anteil an dem politischen Geschehen der Welt nimmt. Und um so wichtiger ist es, daß er sich nicht nur als Objekt der geschichtlichen Entfaltung empfindet, sondern sich berufen weiß, sie mitzugestalten.

Das politische Treiben unserer heutigen Welt nährt freilich allenthalben die Angst, daß es am Ende doch vielleicht dem Zufall anheimgegeben sei, was unser Schicksal von morgen sein wird. Demgegenüber erscheinen die wirtschaftlichen Beziehungen der Völker weltweit verankert. Die Menschen haben das beruhigende Gefühl, hinsichtlich dieses Bereichs in eine Ordnung eingespannt zu sein, die auf dem Gedeihen aller, also auf Harmonie, beruht. Selbst in den Demokratien sehen die Bürger, daß das politische – genauer: das außenpolitische – Leben nur von wenigen bestimmt wird. Aber im wirtschaftlichen Leben glauben sie, durch ihre Arbeit die Umwelt aktiv mitgestalten zu können. Und das eben ist es, was dem einzelnen ein Gefühl der Sicherheit gibt.

Es ist dies ein Tatbestand, der sich aus der Sache, das heißt: aus dem materiellen Gehalt der beiden Lebensbereiche zwangsläufig ergibt und demgemäß auch nicht beliebig variierbar ist. Aber gerade deshalb kann man aus solcher Einsicht eine Nutzanwendung ziehen: Auch die Politik muß die menschliche Nähe suchen, muß nicht nur den Verstand, sondern auch das Gefühl ansprechen. Wenn solcherart die Politik zum Menschen kommt, dann wird auch im besten demokratischen Sinne der Mensch zur Politik kommen.